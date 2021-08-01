Британия пригрозила Ирану последствиями за нападение на танкер

Танкер Mercer Street (Фото: Hasenpusch / dpa / Global Look Press)

Великобритания готовит ответ Ирану в связи с нападением на нефтяной танкер Mercer Street. Об этом заявил глава британского МИД Доминик Рааб, передает пресс-служба министерства.

«Великобритания работает со своими международными партнерами над согласованным ответом на это неприемлемое нападение», — заявил Рааб.

Министр назвал нападение на танкер «незаконным и жестоким». Рааб также предположил, что Иран атаковал Mercer Street с «использованием одного или нескольких беспилотных летательных аппаратов».

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США также считают Иран ответственным за нападение на танкер.