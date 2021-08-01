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Британия пригрозила Ирану последствиями за нападение на танкер

Танкер Mercer Street
Танкер Mercer Street (Фото: Hasenpusch / dpa / Global Look Press)

Великобритания готовит ответ Ирану в связи с нападением на нефтяной танкер Mercer Street. Об этом заявил глава британского МИД Доминик Рааб, передает пресс-служба министерства.

«Великобритания работает со своими международными партнерами над согласованным ответом на это неприемлемое нападение», — заявил Рааб.

Министр назвал нападение на танкер «незаконным и жестоким». Рааб также предположил, что Иран атаковал Mercer Street с «использованием одного или нескольких беспилотных летательных аппаратов».

США договорились с Израилем о расследовании нападения на нефтяной танкер
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В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США также считают Иран ответственным за нападение на танкер.

«После изучения имеющейся информации мы уверены в том, что Иран осуществил это нападение, в результате которого погибли двое невиновных людей», — сказал госсекретарь.

Ранее Блинкен и министр иностранных дел Израиля Яир Лапид договорились о сотрудничестве в рамках расследования нападения на Mercer Street в Аравийских водах.

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30 июля у побережья Омана произошло нападение на танкер Mercer Street, который без груза шел под флагом Либерии из танзанийского Дар-эс-Салама в аравийский порт Эль-Фуджайру. Тогда в ходе атаки погибли два члена экипажа — подданный Великобритании и гражданин Румынии. После нападения судно проследовало в безопасный порт под контролем ВМС США.

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