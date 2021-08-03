В Приморье раскрыли схему незаконного вывоза леса в Китай на 441 млн руб.

Фото: Дальневосточное таможенное управление

Сотрудники Уссурийской таможни, ФСБ и транспортной прокуратуры выявили схему незаконного вывоза в Китай лесоматериалов на общую сумму 441,2 млн руб., сообщает пресс-служба Уссурийской таможни.

«Было установлено, что в период с января 2016 года по апрель 2017 года мужчина организовал группу людей — граждан РФ, создал «фирму-однодневку», используя которую экспортировал в КНР лесоматериалы. При таможенном декларировании предприниматели заявляли недостоверные данные об экспортируемом товаре: представляли поддельные документы, подтверждающие законность происхождения лесопродукции, и разрешения СИТЕС», — сказано в сообщении.

По информации ведомства, преступникам удалось осуществить контрабанду более 9 тыс. кубометров ценных пород древесины стоимостью 441,2 млн руб. Так также уточнили, что таможня возбудила три уголовных дела по ч.3 ст.226.1 УК России (незаконное перемещение стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной преступной группой), максимальное наказание по которой предусматривает 12 лет лишения свободы.

В январе прошлого года полицейские под Иркутском задержали подозреваемых в контрабанде леса. По данным ведомства, контрабанду организовал директор профильной организации из города Зима вместе со своими сотрудниками.