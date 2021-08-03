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В Приморье раскрыли схему незаконного вывоза леса в Китай на 441 млн руб.

Фото: Дальневосточное таможенное управление
Фото: Дальневосточное таможенное управление

Сотрудники Уссурийской таможни, ФСБ и транспортной прокуратуры выявили схему незаконного вывоза в Китай лесоматериалов на общую сумму 441,2 млн руб., сообщает пресс-служба Уссурийской таможни.

«Было установлено, что в период с января 2016 года по апрель 2017 года мужчина организовал группу людей — граждан РФ, создал «фирму-однодневку», используя которую экспортировал в КНР лесоматериалы. При таможенном декларировании предприниматели заявляли недостоверные данные об экспортируемом товаре: представляли поддельные документы, подтверждающие законность происхождения лесопродукции, и разрешения СИТЕС», — сказано в сообщении.

По информации ведомства, преступникам удалось осуществить контрабанду более 9 тыс. кубометров ценных пород древесины стоимостью 441,2 млн руб. Так также уточнили, что таможня возбудила три уголовных дела по ч.3 ст.226.1 УК России (незаконное перемещение стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной преступной группой), максимальное наказание по которой предусматривает 12 лет лишения свободы.

В Сибири задержали двух подозреваемых в контрабанде леса на 600 млн руб.
Общество

В январе прошлого года полицейские под Иркутском задержали подозреваемых в контрабанде леса. По данным ведомства, контрабанду организовал директор профильной организации из города Зима вместе со своими сотрудниками.

Также ранее сообщалось о новых уголовных делах по разбирательству 2018 года. Тогда на протяжении двух лет контрабандисты занимались незаконным товарооборотом монгольского дуба и маньчжурского ясеня через границу. В число преступников входили российские и китайские граждане. Вывозимые породы деревьев находятся под угрозой исчезновения и относились к стратегически важным ресурсам. По данным СК, стоимость контрабанды оценивалась в 458 млн руб.


 

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