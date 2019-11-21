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В Сибири задержали двух подозреваемых в контрабанде леса на 600 млн руб.

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек, подозреваемых в контрабанде леса в страны ближнего зарубежья, говорится в сообщении МВД.

По данным ведомства, хвойный лес незаконно переправляли через российскую границу на грузовых автомобилях. Перевозку организовали мужчина и женщина, использовавшие поддельные документы с реквизитами несуществующих компаний. Стоимость вывезенного леса, по предварительной информации, составила свыше 600 млн руб.

СК завел уголовные дела по ч. 1 ст. 226.1 (контрабанда) и ч. 3 ст. 191.1 (приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины).

Подозреваемых задержали. В их домах провели обыски, изъяты документы, компьютеры, печати, банковские карты и свыше 8 млн руб. Помимо этого, на государственной границе в Омской области сотрудники правоохранительных органов задержали грузовик с пиломатериалами.

В середине июля СК открыл уголовное дело против 59-летнего мужчины, который по поддельным документам продал за границу около 10 тыс. куб. м сосны. Стоимость вывезенного леса составила 37 млн руб.

Теги: контрабанда, древесина
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