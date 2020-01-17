Под Иркутском задержали подозреваемых в контрабанде леса на 50 млн руб.

В Иркутской области полицейские предотвратили незаконную поставку за границу пиломатериалов и круглого леса на 50 млн руб., сообщает региональное управление МВД. По факту произошедшего заведено дело по ч. 1 ст. 226.1 УК (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей).

По данным ведомства, контрабанду организовал директор профильной организации из города Зима, его соучастники — юрист той же фирмы и наемный работник. Еще одного сообщника задержали в Забайкалье недалеко от государственной границы. Подозреваемые пытались сбыть 35 тыс. куб. м древесины.

Полиция изъяла 20 единиц лесозаготовительной техники на 30 млн руб. и внедорожники премиум-класса. При обысках также были найдены банковские карты, техника, деньги в иностранной валюте и прочие доказательства, значимые для уголовного дела, сообщает МВД.

Трое подозреваемых арестованы, еще одного поместили под подписку о невыезде.