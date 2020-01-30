СК открыл новые дела из-за контрабанды леса в Китай

Следственный комитет возбудил новые дела на участников преступного сообщества, занимающегося незаконным вывозом древесины из России в Китай. Об этом сообщается на сайте СК России.

В 2018 году сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность преступной группы в Приморье, которая в течение двух лет осуществляла контрабанду монгольского дуба и маньчжурского ясеня через таможенную границу. Сообщество состояло из граждан Китая и России, в обязанности которых входила организация товарооборота, закупка древесины, ее доставка через границу и оформление поддельных документов.

Вывозимый товар попадал под категорию природных ресурсов, находящихся под угрозой исчезновения и относящихся к стратегически важным ресурсам. Его стоимость оценивается свыше 458 млн руб.

Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (незаконный оборот древесины) и ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда). Один из главарей преступного сообщества заключен под стражу.

В январе полицейские под Иркутском задержали подозреваемых в контрабанде леса на 50 млн руб. По данным ведомства, контрабанду организовал директор профильной организации из города Зима вместе со своими сотрудниками.



