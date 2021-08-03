Росгвардия закупит около 32 тыс. баллончиков со слезоточивым газом
Росгвардия планирует закупить 31 842 баллона со слезоточивым газом, потратив 84 млн руб. из федерального бюджета, следует из данных госзакупок.
Согласно документации закупки, ведомство намерено приобрести почти 32 тыс. аэрозольных распылителей «Страж» различных модификаций.
Так, единственным участником аукциона выступило ЗАО «Техкрим», специализирующееся на производстве патронов и средств самообороны. В настоящее время контракт на сумму 84 млн руб. находится на стадии подписания поставщиком. Заказчик ожидает товар до 1 ноября этого года включительно.
РБК направил запрос в пресс-службу Росгвардии.