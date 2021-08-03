Росгвардия закупит около 32 тыс. баллончиков со слезоточивым газом

На сайте «Техкрим» указано, что баллончики серии «Страж» предназначены для государственных военизированных организаций и не продаются гражданским лицам. Баллончики распыляют слезоточивое вещество на основе экстракта натурального жгучего перца.

Ранее для генерал-лейтенанта и экс-замглавы Росгвардии Сергея Милейко военная прокуратура запросила восемь лет тюремного заключения из-за обвинений в мошенничестве, в том числе при закупках для ведомства. «В ходе прений сторон военная прокуратура попросила <...> признать нашего подзащитного Сергея Милейко виновным и назначить ему восемь лет лишения свободы в колонии общего режима», — сказала его адвокат Елена Капчинская.

Генерал Милейко был задержан в октябре 2020 года в Москве. По информации следствия, после проверки у Милейко обнаружили некоммерческое помещение в доме, который ранее строили для семей военных.

Также «Коммерсантъ» сообщал, что Милейко заподозрили в причастности к хищению бюджетных средств и злоупотреблению при закупках форменного обмундирования для нужд Росгвардии у единственного поставщика, компании «Спецшвейснаб». Свою вину генерал отрицал.

