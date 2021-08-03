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Росгвардия закупит около 32 тыс. баллончиков со слезоточивым газом

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Росгвардия планирует закупить 31 842 баллона со слезоточивым газом, потратив 84 млн руб. из федерального бюджета, следует из данных госзакупок.

Согласно документации закупки, ведомство намерено приобрести почти 32 тыс. аэрозольных распылителей «Страж» различных модификаций.

Так, единственным участником аукциона выступило ЗАО «Техкрим», специализирующееся на производстве патронов и средств самообороны. В настоящее время контракт на сумму 84 млн руб. находится на стадии подписания поставщиком. Заказчик ожидает товар до 1 ноября этого года включительно.

РБК направил запрос в пресс-службу Росгвардии.

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Фото:Михаил Почуев / ТАСС

На сайте «Техкрим» указано, что баллончики серии «Страж» предназначены для государственных военизированных организаций и не продаются гражданским лицам. Баллончики распыляют слезоточивое вещество на основе экстракта натурального жгучего перца.

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Ранее для генерал-лейтенанта и экс-замглавы Росгвардии Сергея Милейко военная прокуратура запросила восемь лет тюремного заключения из-за обвинений в мошенничестве, в том числе при закупках для ведомства. «В ходе прений сторон военная прокуратура попросила <...> признать нашего подзащитного Сергея Милейко виновным и назначить ему восемь лет лишения свободы в колонии общего режима», — сказала его адвокат Елена Капчинская.

Генерал Милейко был задержан в октябре 2020 года в Москве. По информации следствия, после проверки у Милейко обнаружили некоммерческое помещение в доме, который ранее строили для семей военных.

Также «Коммерсантъ» сообщал, что Милейко заподозрили в причастности к хищению бюджетных средств и злоупотреблению при закупках форменного обмундирования для нужд Росгвардии у единственного поставщика, компании «Спецшвейснаб». Свою вину генерал отрицал.

Росгвардия закупки газовый баллончик слезоточивый газ
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