Росгвардия закупит неуправляемые ракеты, бронемашины и оружие на ₽395 млн

Росгвардия закупит неуправляемые ракеты, бронемашины и оружие на ₽395 млн

Росгвардия разместила на портале госзакупок контракты на поставки большого числа вооружений, техники и личных средств защиты. Масштабную закупку ведомство объясняет необходимостью модернизации

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Росгвардия закупит для собственных нужд около 1,8 тыс. неуправляемых авиационных ракет, 247 снайперских винтовок СВД, 2 тыс. бронежилетов, 5,4 тыс. защитных шлемов, а также восемь бронированных автомобилей «Есаул» и шесть минометов «Дева». Это следует из материалов, размещенных Росгвардией на портале госзакупок.

Все закупки проводятся в рамках исполнения гособоронзаказа за счет бюджетных средств.

Сумма контракта на покупку 247 СВД — 21,2 млн руб., винтовки должны быть доставлены в Удмуртию до 1 октября 2019 года. Стоимость контракта на поставки неуправляемых авиационных ракет С-8КОМ — 105,7 млн руб. Доставить НУРСы исполнитель контракты должен в Республику Северная Осетия — Алания до 1 ноября 2019 года. Поставку в 2 тыс. бронежилетов на сумму более 120,4 млн руб. ожидают на складе Росгвардии в Московской области до конца октября 2019 года, как и 5,4 тыс. шлемов на сумму 109,6 млн руб.

Восемь бронетранспортеров «Есаул» обойдутся бюджету в 27,4 млн руб., а шесть минометов «Дева» — в 10,2 млн руб. Таким образом общая сумма контрактов по закупкам для Росгвардии превышает 395 млн руб.