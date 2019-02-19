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Росгвардия закупит неуправляемые ракеты, бронемашины и оружие на ₽395 млн
Росгвардия разместила на портале госзакупок контракты на поставки большого числа вооружений, техники и личных средств защиты. Масштабную закупку ведомство объясняет необходимостью модернизации
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Росгвардия закупит для собственных нужд около 1,8 тыс. неуправляемых авиационных ракет, 247 снайперских винтовок СВД, 2 тыс. бронежилетов, 5,4 тыс. защитных шлемов, а также восемь бронированных автомобилей «Есаул» и шесть минометов «Дева». Это следует из материалов, размещенных Росгвардией на портале госзакупок.

Все закупки проводятся в рамках исполнения гособоронзаказа за счет бюджетных средств.

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Сумма контракта на покупку 247 СВД — 21,2 млн руб., винтовки должны быть доставлены в Удмуртию до 1 октября 2019 года. Стоимость контракта на поставки неуправляемых авиационных ракет С-8КОМ — 105,7 млн руб. Доставить НУРСы исполнитель контракты должен в Республику Северная Осетия — Алания до 1 ноября 2019 года. Поставку в 2 тыс. бронежилетов на сумму более 120,4 млн руб. ожидают на складе Росгвардии в Московской области до конца октября 2019 года, как и 5,4 тыс. шлемов на сумму 109,6 млн руб.

Восемь бронетранспортеров «Есаул» обойдутся бюджету в 27,4 млн руб., а шесть минометов «Дева» — в 10,2 млн руб. Таким образом общая сумма контрактов по закупкам для Росгвардии превышает 395 млн руб.

Объясняя цели массовой закупки бронежилетов, шлемов и снайперских винтовок официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил РБК, что таким образом руководство ведомства проводит модернизацию вооружений. По его словам, срок эксплуатации части снаряжения, вооружения и техники Росгвардии подошел к концу.

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«Руководством Росгвардии принимаются комплексные меры по оснащению войск и подразделений современной техникой и вооружением, необходимыми для выполнения задач, установленных законодательством. Процедура закупок проводится в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации», — сказал Грибакин.

Он также заверил, что использоваться закупаемые техника, оружие и снаряжение будут «сугубо для выполнения задач и функций, предусмотренных законодательством». «В том числе при проведении контртеррористических и специальных мероприятий», — добавил Грибакин.

Авторы: Наталья Демченко, Максим Солопов
Теги: Оружие, госзакупка, оборонный бюджет, Росгвардия
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