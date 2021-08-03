В Москве научили чат-бот собирать анамнез перед приемом у терапевта

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 73,02 (-0,12) Инвестиции, 02 авг, 12:41
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 86,77 (-0,22) Инвестиции, 02 авг, 12:41
В России четыре недели подряд от COVID умирает более 700 человек в день Общество, 11:15 Что компаниям дает интегрированное планирование цепей поставок Pro, 11:11 Тренер возмутилась размещением флага ОКР ниже японского на награждении Спорт, 11:11 СМИ узнали детали возбужденного в России дела против Коломойского Бизнес, 11:10 Продажи, соцсети: эксперты помогают выводить компании на новый уровень РБК и Альфа-Банк, 10:57 Глава SEC заявил о необходимости регулирования сферы DeFi Крипто, 10:55 В Москве за ночь выпало около четверти месячной нормы осадков Город, 10:53 Сборная России опустилась на шестое место в медальном зачете Олимпиады Спорт, 10:53 Как работает первый в Европе ресторан на солнечной энергии Зеленая экономика, 10:50 Порядок покупки машин с пробегом изменят осенью Авто, 10:50 Будь как Amazon: локальные аналоги маркетплейса и их будущее Pro, 10:46 Следствие раскрыло детали дела на экс-главу камчатского МВД Общество, 10:44 Стал известен соперник сборной России по волейболу в полуфинале Игр Спорт, 10:42 Конор Макгрегор проведет поединок в инвалидной коляске Спорт, 10:39
Город ,  
0 

В Москве научили чат-бот собирать анамнез перед приемом у терапевта

Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС
Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС

Москвичи перед приемом у врача смогут заранее внести сведения о личном анамнезе в электронную медицинскую карту при помощи чат-бота на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы ежедневно работаем над созданием новых цифровых инструментов для врачей и пациентов, а также расширяем функционал действующих помощников. Благодаря единой цифровой платформе здравоохранения Москвы в феврале для горожан стал доступен чат-бот на основе искусственного интеллекта, с помощью которого они могут передать терапевту основные жалобы на свое самочувствие перед приемом. Теперь чат-бот поможет москвичам также внести в электронную медкарту сведения о личном анамнезе — например, о перенесенных травмах, операциях, аллергиях, патологиях, принимаемых лекарственных препаратах или особенностях образа жизни», — рассказала заммэра.

Упрощенный доступ вдвое повысил интерес москвичей к электронным медкартам
Технологии и медиа
Фото:DPA / ТАСС

По словам Раковой, нововведение позволит врачам-терапевтам столичных поликлиник сократить время, затрачиваемое на сбор анамнеза во время приема, лучше оценить возможные риски для здоровья пациента, а также поставить более точный диагноз или скорректировать тактику лечения.

Как это работает

Внести в электронную медкарту данные о личном анамнезе можно после заполнения опроса чат-бота по жалобам на самочувствие перед приемом к терапевту, который уже знаком горожанам. Чат-бот интегрирован с сервисами записи на прием единой цифровой платформы московского здравоохранения. Скачивать каких-либо дополнительных приложений не нужно. После записи к врачу-терапевту накануне приема пациенту придет смс-сообщение или пуш-уведомление со ссылкой.

Перейдя по ссылке, в специальной форме опроса пациенту необходимо указать жалобы и ответить на вопросы, чтобы конкретизировать симптоматику и информацию по своему состоянию. Каждый последующий вопрос зависит от ответа на предыдущий. Результаты опроса автоматически передаются в ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система) и фиксируются в протоколе предстоящего осмотра.

Внесенные данные сохраняются в электронной медкарте пациента. Их можно отредактировать или вернуться к любой из предыдущих версий с помощью истории изменений. Вся информация доступна в электронной медкарте в разделе «Мои данные» на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Если сведения о личном анамнезе пациент или врач ранее уже вносили в медкарту, чат-бот не будет собирать анамнез повторно.

В электронные медкарты москвичей добавили снимки КТ и МРТ
Технологии и медиа
Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В основе чат-бота заложены алгоритмы, обученные на данных обезличенных электронных медицинских карт пациентов, а также информации из открытых справочников и баз данных по медицине. Для разработки чат-бота также привлекли практикующих врачей, которые помогали вырабатывать правила для системы искусственного интеллекта, разрабатывали перечни уточняющих вопросов для самых популярных симптомов, проводили тестирование и предоставляли обратную связь о его работе.

Читайте на РБК Pro
«Виноватого ищи в зеркале»: 20 правил создателя сырков «Б.Ю. Александров» 5 млн рублей и 7 лет тюрьмы: преднамеренное банкротство стало «больнее» «Превратил ложь в $20 млрд»: взлет и падение «главного конкурента Tesla» Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах

Власти Москвы открыли опекунам доступ к электронным медкартам детей
Технологии и медиа
Фото:TippaPatt / Shutterstock

В апреле столичные власти в пилотном режиме запустили голосовой бот, также разработанный на основе искусственного интеллекта, который во время телефонного звонка с напоминанием о приеме (за сутки до приема) предлагает пройти опрос по жалобам на самочувствие. Проект также направлен на то, чтобы сократить время врача-терапевта на сбор жалоб на здоровье и больше уделить внимание осмотру пациента и его лечению.

Решения реализованы на базе единой цифровой платформы здравоохранения, разработанной столичным Комплексом социального развития совместно с департаментом информационных технологий.

Москва здравоохранение чат-бот цифровизация
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter