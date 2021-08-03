В Москве научили чат-бот собирать анамнез перед приемом у терапевта

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Москвичи перед приемом у врача смогут заранее внести сведения о личном анамнезе в электронную медицинскую карту при помощи чат-бота на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы ежедневно работаем над созданием новых цифровых инструментов для врачей и пациентов, а также расширяем функционал действующих помощников. Благодаря единой цифровой платформе здравоохранения Москвы в феврале для горожан стал доступен чат-бот на основе искусственного интеллекта, с помощью которого они могут передать терапевту основные жалобы на свое самочувствие перед приемом. Теперь чат-бот поможет москвичам также внести в электронную медкарту сведения о личном анамнезе — например, о перенесенных травмах, операциях, аллергиях, патологиях, принимаемых лекарственных препаратах или особенностях образа жизни», — рассказала заммэра.

По словам Раковой, нововведение позволит врачам-терапевтам столичных поликлиник сократить время, затрачиваемое на сбор анамнеза во время приема, лучше оценить возможные риски для здоровья пациента, а также поставить более точный диагноз или скорректировать тактику лечения.