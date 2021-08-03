В Москве научили чат-бот собирать анамнез перед приемом у терапевта
Москвичи перед приемом у врача смогут заранее внести сведения о личном анамнезе в электронную медицинскую карту при помощи чат-бота на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Мы ежедневно работаем над созданием новых цифровых инструментов для врачей и пациентов, а также расширяем функционал действующих помощников. Благодаря единой цифровой платформе здравоохранения Москвы в феврале для горожан стал доступен чат-бот на основе искусственного интеллекта, с помощью которого они могут передать терапевту основные жалобы на свое самочувствие перед приемом. Теперь чат-бот поможет москвичам также внести в электронную медкарту сведения о личном анамнезе — например, о перенесенных травмах, операциях, аллергиях, патологиях, принимаемых лекарственных препаратах или особенностях образа жизни», — рассказала заммэра.
По словам Раковой, нововведение позволит врачам-терапевтам столичных поликлиник сократить время, затрачиваемое на сбор анамнеза во время приема, лучше оценить возможные риски для здоровья пациента, а также поставить более точный диагноз или скорректировать тактику лечения.
Как это работает
Внести в электронную медкарту данные о личном анамнезе можно после заполнения опроса чат-бота по жалобам на самочувствие перед приемом к терапевту, который уже знаком горожанам. Чат-бот интегрирован с сервисами записи на прием единой цифровой платформы московского здравоохранения. Скачивать каких-либо дополнительных приложений не нужно. После записи к врачу-терапевту накануне приема пациенту придет смс-сообщение или пуш-уведомление со ссылкой.
Перейдя по ссылке, в специальной форме опроса пациенту необходимо указать жалобы и ответить на вопросы, чтобы конкретизировать симптоматику и информацию по своему состоянию. Каждый последующий вопрос зависит от ответа на предыдущий. Результаты опроса автоматически передаются в ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система) и фиксируются в протоколе предстоящего осмотра.
Внесенные данные сохраняются в электронной медкарте пациента. Их можно отредактировать или вернуться к любой из предыдущих версий с помощью истории изменений. Вся информация доступна в электронной медкарте в разделе «Мои данные» на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Если сведения о личном анамнезе пациент или врач ранее уже вносили в медкарту, чат-бот не будет собирать анамнез повторно.