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В электронные медкарты москвичей добавили снимки КТ и МРТ

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Москвичи получили возможность скачивать в своих электронных медицинских картах архив со снимками инструментальных исследований, таких как компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), рентген, маммография и другие. Об этом рассказала РБК заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы продолжаем развивать возможности единой цифровой платформы здравоохранения и делать сервисы еще более удобными для горожан. Теперь в своей электронной медицинской карте москвичи смогут получить доступ к цифровым снимкам проведенных инструментальных исследований — это КТ, МРТ, рентген, маммография и флюорография, выполненные в государственных медицинских учреждениях столицы, а также снимки инструментальных исследований позитронно-эмиссионной томографии, выполненные в коммерческих и федеральных клиниках в рамках программы ОМС», — рассказала вице-мэр.

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Новый сервис доступен и в браузере, и в мобильной версии электронной медицинской книжки. Получить доступ к снимкам КТ, МРТ, рентгена, маммографии и флюорографии можно как в электронной медицинской карте на mos.ru, так и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Кроме того, пользователям медкарты стали доступны снимки инструментальных исследований позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с рентгеновской компьютерной томографией (ПЭТ/КТ), уточнила заммэра.

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Фото:Антон Подгайко / ТАСС

«Горожанам больше не придется лишний раз обращаться в поликлинику за изображением, и если, например, потребуется консультация нескольких специалистов — ссылка на архив со снимками будет доступна в онлайн-формате», — пояснила Анастасия Ракова.

Как получить и просмотреть снимки

Для получения ссылки на архив со снимками исследования в электронной медицинской карте необходимо зайти в раздел «Мои исследования», выбрать из списка протокол нужного исследования и затем нажать «Запросить изображение исследования». Таким образом, будет отправлен запрос на формирование архива. Оповещение о том, что ссылка для скачивания готова, появится на портале mos.ru в центре уведомлений (иконка с колокольчиком), который расположен в верхней части стартового экрана.

В мобильной версии медкарты уведомление о готовности ссылки на архив будет отображаться в виде сигнальной красной точки рядом с кнопкой «Исследования».

Так как исследования проводятся с помощью сложного медицинского оборудования, результат предоставляется в виде высококачественного детализированного снимка в формате DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine — медицинский стандарт создания, хранения и передачи цифровых медицинских изображений и документов обследованных пациентов). Архив будет содержать программное обеспечение для просмотра таких снимков и инструкцию по его использованию. Ссылки для скачивания файлов будут доступны на странице с протоколом исследования в течение пяти дней.

Москвичи получили возможность пользоваться электронными медицинскими картами в январе прошлого года. На сегодняшний день помимо скачивания цифровых снимков в электронной медкарте можно посмотреть данные прививочной карты ребенка, выписки из стационаров, протоколы осмотров врачей, результаты анализов на COVID-19 и лабораторных исследований. Кроме того, сегодня в медкартах доступна информация о выписанных действующих рецептах и данные о вызовах скорой помощи. Обладатели электронных медкарт также могут самостоятельно выгружать документы из карты, отправлять их по электронной почте или через мессенджеры.

Получить доступ к электронной медкарте можно на mos.ru. Для оформления необходимо иметь полис ОМС и быть старше 15 лет. Родители могут подать отдельную заявку на доступ к карте детей.

Москва медицина здравоохранение Анастасия Ракова медкарты
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