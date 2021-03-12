В электронные медкарты москвичей добавили снимки КТ и МРТ

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Москвичи получили возможность скачивать в своих электронных медицинских картах архив со снимками инструментальных исследований, таких как компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), рентген, маммография и другие. Об этом рассказала РБК заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы продолжаем развивать возможности единой цифровой платформы здравоохранения и делать сервисы еще более удобными для горожан. Теперь в своей электронной медицинской карте москвичи смогут получить доступ к цифровым снимкам проведенных инструментальных исследований — это КТ, МРТ, рентген, маммография и флюорография, выполненные в государственных медицинских учреждениях столицы, а также снимки инструментальных исследований позитронно-эмиссионной томографии, выполненные в коммерческих и федеральных клиниках в рамках программы ОМС», — рассказала вице-мэр.

Новый сервис доступен и в браузере, и в мобильной версии электронной медицинской книжки. Получить доступ к снимкам КТ, МРТ, рентгена, маммографии и флюорографии можно как в электронной медицинской карте на mos.ru, так и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Кроме того, пользователям медкарты стали доступны снимки инструментальных исследований позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с рентгеновской компьютерной томографией (ПЭТ/КТ), уточнила заммэра.