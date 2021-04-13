В Москве голосовой бот соберет жалобы на здоровье перед приемом терапевта

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В Москве в пилотном режиме запускают новый проект, который поможет сэкономить время для сбора жалоб на самочувствие пациентов, записавшихся на прием к терапевту. Об этом рассказала РБК заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Таким образом, непосредственно на приеме у врача будет больше времени на проведение подробного осмотра пациента, полагают в мэрии.

Речь идет о проведении предварительного опроса по телефону. Его будет проводить голосовой ассистент на базе искусственного интеллекта, который обрабатывает обращения граждан по записи на прием. Традиционно такой робот принимает телефонные звонки и без участия операторов записывает на прием, переносит, отменяет запись и обзванивает пациентов с напоминанием о приеме. В рамках пилотного проекта, если пациент записан на прием к врачу-терапевту, голосовой ассистент во время звонка с напоминанием о приеме (за сутки до приема) предложит также пройти опрос по жалобам на самочувствие, уточнила вице-мэр.

С февраля в пилотном режиме подобный опрос можно было пройти с помощью чат-бота в текстовом виде. Теперь москвичам станет доступен и второй способ прохождения опроса — по телефону. «В феврале этого года мы запустили чат-бот на базе искусственного интеллекта, который позволяет собирать жалобы пациентов перед приемом врача-терапевта. Ссылку на форму опроса горожане получают по СМС или через пуш-уведомление. Теперь же пациенту предоставляется дополнительный выбор — опрос можно пройти и по телефону с помощью роботизированного голосового помощника, интегрированного с чат-ботом», — рассказала Ракова.

Результаты опроса будут автоматически передаваться в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС), фиксироваться в протоколе осмотра врача с возможностью дальнейшего редактирования, и врач будет видеть их уже в начале приема.