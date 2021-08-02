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Место ДТП с российскими туристами в Турции. Видео
В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами. По данным генконсульства, три человека погибли, пятеро получили тяжелые ранения
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Общество
Анталья
ДТП в Турции
россияне
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