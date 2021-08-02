Место ДТП с российскими туристами в Турции. Видео

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Как дефицит породил облачные сервисы

Посольство США посоветовало россиянам оформлять визы в других странах

Третий полицейский в США покончил с собой после беспорядков в Капитолии

Власти призвали москвичей быть внимательными из-за непогоды

Amazon показал первый кадр из нового сериала по «Властелину колец»

В Госдепе объяснили требование к 24 российским дипломатам покинуть США

Что известно о «распродаже игроков» в «Локомотиве»

Google анонсировала новые смартфоны Pixel 6 на собственном процессоре

В девяти странах выступили против строительства «Северного потока-2»

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Москва обогнала Нью-Йорк и Лондон по наценке на пентхаусы

Кудрин заявил о возможности снизить бедность в два раза

Кудрин — РБК: «Несколько сот миллиардов могли бы снизить бедность вдвое»

Руй Витория заявил об «абсолютной любви» к «Спартаку»