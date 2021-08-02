Число погибших в результате ДТП в Анталье россиян выросло до четырех

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В результате ДТП с туристическим автобусом в турецкой Анталье погибли четверо россиян. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании «Интурист».

«В автобусе находились 22 российских туриста, среди них — двое детей. По последней информации, погибших четверо», — рассказали в пресс-службе.

Автобус попал в ДТП на трассе D-400. Среди пассажиров автобуса 16 человек получили ранения. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Изначально в генконсульстве России в Анталье сообщили РБК, что погибли трое россиян.