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Общество ,  
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Организатору хосписа в Красногорске дали срок из-за гибели людей в пожаре

Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков (Фото: СК РФ)

Организатора частного хосписа для пожилых в Красногорске, в котором при пожаре погибли 11 человек, приговорили к шести годам и пяти месяцам лишения свободы, он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Такое решение вынес Красногорский городской суд, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Суд признал жителя Москвы Дмитрия Новикова виновным по ч. 3 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). Приговор пока не вступил в законную силу.

Организатор хосписа в Красногорске признал вину по делу о пожаре
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Обвиняемый организатор частного хосписа

В марте 2019 года Новиков, как установил суд, арендовал жилой дом в микрорайоне Опалиха в Красногорске и открыл в нем пансионат для пожилых. «С целью извлечения прибыли он разместил в сети Интернет рекламу, нанял персонал. Для размещения в доме максимального количества лиц пожилого возраста сделал в доме перепланировку, установил дополнительные источники освещения и розетки», — сообщает ведомство.

Однако он не учел меры пожарной безопасности, указывает прокуратура. В частности, в хосписе не было систем оповещения об огне, не были учтены требования к отделочным материалам. В течение года, с марта 2019 по март 2020 года, в пансионате поселились 29 подопечных.

Однако 10 мая 2020 года в хосписе произошел пожар. В результате девять человек погибли на месте от отравления угарным газом. Впоследствии еще трое умерли в больнице от ожогов. Еще одной женщине был причинен тяжкий вред здоровью.

На следующий день организатора хосписа задержали, затем его арестовали. Он признал вину. Следствие называло причиной пожара неисправность электропроводки.

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