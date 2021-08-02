В Москве объявили оранжевый уровень опасности

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве из-за жары объявлен оранжевый уровень погодной опасности, следует из данных Гидрометцентра.

«Очень высокая температура. Период предупреждения — с 11:00 до 18:00 2 августа. Местами сильная жара, плюс 30 градусов», — говорится в сообщении.

В Гидрометцентре также добавили, что с 9:00 до 21:00 в столице возможны порывистый ветер со скоростью до 17 м/с и гроза.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в понедельник, 2 августа, в центре Европейской части России возможно аномальное потепление, до плюс 25–29 градусов. Со вторника же циркуляция воздуха изменится таким образом, что температура будет плюс 24 градуса, и это продлится до пятницы включительно. По прогнозам синоптика, ночью заметно похолодает, а со среды воздух после захода солнца будет прогреваться до 10–15 градусов, утром будет «чувствоваться свежесть».