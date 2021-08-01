Синоптик предупредил москвичей о «последнем жарком дне»

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В понедельник, 2 августа, температура воздуха в Москве может прогреться до 30 градусов, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В понедельник у нас жара, последний жаркий день до 30 градусов, потом обвал холода до 20–25, и последний всплеск тепла на следующих выходных снова до 30 градусов, еще можно будет искупаться», — уточнил Тишковец.

Синоптик добавил, что купальный сезон можно будет закрывать через неделю.

В первой половине следующей недели температура воздуха в Москве будет выше климатической нормы. Об этом сообщила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Первая половина недели будет довольна жаркая, выше климатической нормы. В последующие дни погоду будет определять тыловая часть циклона, поэтому местами будут кратковременные дожди, ночи станут заметно прохладнее, в пределах 10–15 градусов. И дневная температура — 20–25 градусов», — рассказала Позднякова.