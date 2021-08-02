Гидрометцентр пообещал аномальную жару в европейской части России

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В понедельник в центре Европейской России ожидается аномальное потепление воздуха. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

«В понедельник температура будет на 4–5 градусов выше нормы. <...> В понедельник температура [в Москве] — 25–29, а по области до 30 градусов», — уточнил он.

В целом погода будет облачная, с прояснениями. Синоптик связал аномальную жару с поступлением горячих воздушных масс по западной периферии циклона. Со вторника циркуляция воздуха начнет меняться, Центральный федеральный округ окажется в холодной части антициклона.

«Во вторник температурный фон уже будет 24 градуса. Такой температурный фон будет до конца рабочей недели, до пятницы включительно. Это будет в центре Европейской России», — указал Вильфанд.