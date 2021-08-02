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Пандемия коронавируса ,  
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Академик РАН объяснил невосприимчивость некоторых людей к COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Невосприимчивость некоторых людей к коронавирусной инфекции связана с генетикой, высоким уровнем интерферона альфа в организме или высоким содержанием лимфоцитов в крови. Об этом заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян, передает газета «Известия».

«Если в организме высокий уровень интерферона альфа — это молекула, которая синтезируется и продуцируется клетками иммунной системы и обладает прямым противовирусным действием, — то риск заражения снижается», — отметил эксперт.

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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В широком доступе тестов на уровень интерферона альфа нет, такие исследования проводят специальные лаборатории.

Среди генетических факторов невосприимчивости к COVID-19 ученые выявили два защитных аллеля (разные формы одного и того же гена). «Хочу подчеркнуть, что найденные генетические маркеры относятся к жителям Северо-Запада, так как гены, кодирующие иммунный ответ, зависят от национальных, этнических факторов и, как следствие, имеют региональные особенности», — предупредил академик.

Тотолян добавил, что это первые результаты исследований, подобных генов может быть больше.

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Эксперт указал, что больные со сниженным числом лимфоцитов в крови переносят инфекцию тяжелее. «И наоборот, хороший уровень лимфоцитов говорит о том, что у человека меньше шансов заболеть. <...> Причем здесь важно не столько их относительное содержание, сколько абсолютное. Процентное содержание может быть нормальным, а абсолютное может быть снижено. Вот это и может быть причиной большей чувствительности к инфекциям», — пояснил он.

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Фото: Alex Davidson / Getty Images

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский ранее предполагал, что некоторые люди невосприимчивы к COVID-19 после того, как перенесли заболевание, вызванное другими коронавирусами, и получили перекрестный иммунитет. Иная версия связана с тем, что человек в принципе перенес какую-то вирусную инфекцию, после чего у него поднялся уровень интерферонов. В большом количестве эти элементы снижают восприимчивость к вирусным инфекциям.

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