Академик РАН объяснил невосприимчивость некоторых людей к COVID-19

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Невосприимчивость некоторых людей к коронавирусной инфекции связана с генетикой, высоким уровнем интерферона альфа в организме или высоким содержанием лимфоцитов в крови. Об этом заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян, передает газета «Известия».

«Если в организме высокий уровень интерферона альфа — это молекула, которая синтезируется и продуцируется клетками иммунной системы и обладает прямым противовирусным действием, — то риск заражения снижается», — отметил эксперт.

В широком доступе тестов на уровень интерферона альфа нет, такие исследования проводят специальные лаборатории.

Среди генетических факторов невосприимчивости к COVID-19 ученые выявили два защитных аллеля (разные формы одного и того же гена). «Хочу подчеркнуть, что найденные генетические маркеры относятся к жителям Северо-Запада, так как гены, кодирующие иммунный ответ, зависят от национальных, этнических факторов и, как следствие, имеют региональные особенности», — предупредил академик.