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Пандемия коронавируса ,  
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Инфекционист назвал возможные причины невосприимчивости человека к COVID

Некоторые люди невосприимчивы к коронавирусной инфекции COVID-19, этому есть несколько возможных объяснений, сообщил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Его слова передает «РИА Новости».

«Однозначно сделать вывод, по какой причине они невосприимчивы, — это еще на этапе научной дискуссии», — сказал Вознесенский.

По его словам, одна из версий — перенесенное заболевание, вызванное другими коронавирусами, то есть наличие перекрестного иммунитета.

Второе предположение связано с тем, что человек уже перенес какую-то вирусную инфекцию, после чего у него поднялся уровень интерферонов. В большом количестве эти элементы снижают восприимчивость к вирусным инфекциям.

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Также возможно, что на вероятность заболеть COVID-19 влияет существование местных элементов иммунитетов и иммунных комплексов, которые препятствуют проникновению вируса на уровне слизистой дыхательных путей, отметил Вознесенский.

О том, что некоторые люди не заражаются коронавирусом даже при регулярном контакте с больными, говорил ранее академик РАН, директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологи им. Пастера Арег Тотолян. Эксперт пояснил, что этот феномен нельзя объяснить строгим соблюдением предписанных ограничительных мер и масочного режима. По его словам, ученые пока не могут определить «биомаркеры этой резистентности».

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