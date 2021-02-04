Инфекционист назвал возможные причины невосприимчивости человека к COVID

Некоторые люди невосприимчивы к коронавирусной инфекции COVID-19, этому есть несколько возможных объяснений, сообщил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Его слова передает «РИА Новости».

«Однозначно сделать вывод, по какой причине они невосприимчивы, — это еще на этапе научной дискуссии», — сказал Вознесенский.

По его словам, одна из версий — перенесенное заболевание, вызванное другими коронавирусами, то есть наличие перекрестного иммунитета.

Второе предположение связано с тем, что человек уже перенес какую-то вирусную инфекцию, после чего у него поднялся уровень интерферонов. В большом количестве эти элементы снижают восприимчивость к вирусным инфекциям.