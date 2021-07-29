Росавтодор потратил на создание ГОСТов выделенные на НИОКР 3,6 млрд руб.

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Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) в течение шести лет не проводило научные исследования, а выделенные на НИОКР деньги направлялись на создание методической документации и ГОСТов, следует из нового отчета Счетной палаты.

«В период с 2014 по 2020 год фундаментальные и поисковые исследования, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы в целях создания новых технологий и материалов не осуществлялись. Указанные средства направлены исключительно на разработку ГОСТов, методических и аналитических документов», — говорится в отчете.

Там уточняют, что стоимость одного такого документа — 10,3 млн руб. При этом сами документы не всегда применяются на практике.

В отчете указано, что всего по заданиям Росавтодора были проведены 363 такие научно-исследовательские работы: 181 отраслевой дорожный методический документ и 146 документов национальной системы стандартизации.