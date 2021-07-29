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Экономика ,  

Росавтодор потратил на создание ГОСТов выделенные на НИОКР 3,6 млрд руб.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) в течение шести лет не проводило научные исследования, а выделенные на НИОКР деньги направлялись на создание методической документации и ГОСТов, следует из нового отчета Счетной палаты.

«В период с 2014 по 2020 год фундаментальные и поисковые исследования, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы в целях создания новых технологий и материалов не осуществлялись. Указанные средства направлены исключительно на разработку ГОСТов, методических и аналитических документов», — говорится в отчете.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Там уточняют, что стоимость одного такого документа — 10,3 млн руб. При этом сами документы не всегда применяются на практике.

В отчете указано, что всего по заданиям Росавтодора были проведены 363 такие научно-исследовательские работы: 181 отраслевой дорожный методический документ и 146 документов национальной системы стандартизации.

«В период 2014–2020 годов Росавтодору на проведение НИОКР было выделено 3625,4 млн руб. (ежегодно в среднем 517,9 млн руб.). При этом нормативы затрат на НИОКР Росавтодором не утверждены», — указано в отчете.

Счетная палата добавляет, что результаты проводимых закупок агентство обосновывало общими формулировками.

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А августе прошлого года проведенная Счетной палатой проверка показала, что в России всего 44,2% дорог соответствуют нормативным требованиям. В отчете отмечалось, что механизм, по которому Росавтодор распределяет бюджетные средства на содержание дорог по подведомственным учреждениям, не закреплен, из-за чего доведенная до регионов сумма сильно отличается от норматива.

В мае этого года правительство утвердило нового главу агентства. Им стал Роман Новиков, который с 2014 по 2018 год был замначальника и затем руководителем Федерального казенного учреждения Упрдор «Тамань». Учреждение выступало заказчиком строительства Крымского моста.

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