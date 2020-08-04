Счетная палата объяснила причину плохих дорог в России

СП провела проверку и выяснила, что протяженность региональных дорог почти в 10 раз больше, чем федеральных, однако на их содержание из бюджета выделяется в 8 раз меньше денег

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Меньше половины региональных и муниципальных автодорог (44,2%) соответствует нормативным требованиям. За последние два года их доля выросла всего на 1,1%, говорится в отчете Счетной палаты (СП), который посвящен содержанию автомобильных трасс.

«Безопасные и качественные дороги начинаются с крепкого нормативного фундамента. <...> Количество дорог, соответствующих нормативам, хоть и растет, но все же не так значительно, как хотелось бы», — отмечается в отчете.

По данным СП, доля автомобильных дорог федерального значения, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась на 7%. Сейчас нормативам соответствует 84,8% федеральной дорожной сети.

Протяженность региональных дорог почти в 10 раз больше, чем федеральных (508 201 км против 57 227 км), а денег на их содержание выделяется в 8 раз меньше. Проведенная Счетной палатой проверка показала, что в среднем на содержание 1 км дорожной сети федерального значения в 2019 году приходилось 2,2 млн руб., в то время, как на содержание 1 км региональных дорог — 288 тыс. руб. В целом на трассы регионального или межмуниципального значения в среднем направлялось 29,6% от нормативной потребности, что негативно сказывается на состоянии дорог, считает аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов.