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Счетная палата объяснила причину плохих дорог в России

СП провела проверку и выяснила, что протяженность региональных дорог почти в 10 раз больше, чем федеральных, однако на их содержание из бюджета выделяется в 8 раз меньше денег
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Меньше половины региональных и муниципальных автодорог (44,2%) соответствует нормативным требованиям. За последние два года их доля выросла всего на 1,1%, говорится в отчете Счетной палаты (СП), который посвящен содержанию автомобильных трасс.

«Безопасные и качественные дороги начинаются с крепкого нормативного фундамента. <...> Количество дорог, соответствующих нормативам, хоть и растет, но все же не так значительно, как хотелось бы», — отмечается в отчете.

По данным СП, доля автомобильных дорог федерального значения, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась на 7%. Сейчас нормативам соответствует 84,8% федеральной дорожной сети.

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Протяженность региональных дорог почти в 10 раз больше, чем федеральных (508 201 км против 57 227 км), а денег на их содержание выделяется в 8 раз меньше. Проведенная Счетной палатой проверка показала, что в среднем на содержание 1 км дорожной сети федерального значения в 2019 году приходилось 2,2 млн руб., в то время, как на содержание 1 км региональных дорог — 288 тыс. руб. В целом на трассы регионального или межмуниципального значения в среднем направлялось 29,6% от нормативной потребности, что негативно сказывается на состоянии дорог, считает аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов.

В отчете отмечается, что в настоящее время законодательно не закреплены критерии отнесения автодорог к определенному уровню их содержания, а также механизм, по которому Росавтодор распределяет бюджетные ассигнования на содержание дорог по своим подведомственным учреждениям. Законодательно установлен лишь общий норматив размера бюджетных отчислений, который применяется при формировании федерального бюджета на очередной год и плановый период.

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Это, как заметил Богомолов, привело к тому, что в разных регионах России объем доведенных средств сильно отличается от норматива. В качестве примера он привел ФКУ Управление дорог Забайкальского края и ФКУ Управление дорог Прикамья. В 2019 году первое получило наименьший объем бюджетных ассигнований по сравнению с нормативной потребностью (51%), а второе — наибольший (91%).

Во время проверки Счетная палата также изучила закупки казенных учреждений Росавтодора и отметила крайне низкий уровень конкуренции на рынке работ по содержанию как федеральной, так и региональной сети. По подсчетам СП, экономия по результатам торгов составила не более 1%. «Основная доля всех госконтрактов заключена с единственным участником торгов по начальной цене контракта», — говорится в отчете.

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По словам Богомолова, были выявлены многочисленные нарушения федерального закона № 44-ФЗ (о госзакупках) в части планирования закупок, метода определения начальной цены контракта, содержания документации о закупке и др.

По итогам проверки СП предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание федеральных трасс, а Министерству транспорта совместно с Росавтодором — нормативно закрепить критерии отнесения дорог к соответствующему уровню содержания и методики распределения бюджетных средств на их содержание.

Автор: Михаил Юшков
Теги: счетная палата, дороги
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