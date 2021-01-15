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Росавтодор объявил о повышении тарифа «Платона» с февраля

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Тариф системы взимания платы с большегрузов «Платон» с 1 февраля повысят на 14 копеек за 1 км. Об этом предупредили в Росавтодоре, сообщается на сайте системы.

«С 1 февраля 2021 года российские и иностранные грузоперевозчики будут платить 2,34 руб. за 1 км федеральных дорог», — говорится в сообщении.

По данным Росавтодора, сейчас в системе числятся более 1,420 млн большегрузов, в Федеральный дорожный фонд перечислено 126 млрд руб., еще 7 млрд руб. — за счет штрафов.

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Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Эти средства будут направлены на капитальный ремонт федеральных дорог, пояснили в Росавтодоре.

Система «Платон» начала действовать в России с 2015 года. С 1 февраля 2020-го тариф на проезд по федеральным трассам для большегрузов составлял 2,2 руб. за 1 км. В марте прошлого года в ней были зарегистрированы около 1,8 млн большегрузов. В прошлом году система собрала более 31 млрд руб.

Весной 2020 года в связи с пандемией коронавируса власти предложили на время отключить «Платон», чтобы снизить издержки бизнеса и избежать роста цен на продукты.

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