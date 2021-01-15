Росавтодор объявил о повышении тарифа «Платона» с февраля

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Тариф системы взимания платы с большегрузов «Платон» с 1 февраля повысят на 14 копеек за 1 км. Об этом предупредили в Росавтодоре, сообщается на сайте системы.

«С 1 февраля 2021 года российские и иностранные грузоперевозчики будут платить 2,34 руб. за 1 км федеральных дорог», — говорится в сообщении.

По данным Росавтодора, сейчас в системе числятся более 1,420 млн большегрузов, в Федеральный дорожный фонд перечислено 126 млрд руб., еще 7 млрд руб. — за счет штрафов.

Эти средства будут направлены на капитальный ремонт федеральных дорог, пояснили в Росавтодоре.