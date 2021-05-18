Росавтодор возглавил экс-строитель Крымского моста Роман Новиков

Роман Новиков (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил Романа Новикова на посту главы Росавтодора. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«В должности руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор) официально утвержден Роман Новиков», — говорится в сообщении.

Новиков родился 1969 года в Белгороде. Он окончил Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск с присвоением квалификации «инженер по строительству автомобильных дорог». C 2001 он работает в структурах, связанных с дорожным строительством. В частности, в период с 2014 по 2018 год он занимал пост замначальника, а потом руководителя ФКУ Упрдор «Тамань» — заказчика строительства Крымского моста.

С февраля 2021 года Новиков был временно исполняющим обязанности руководителя Росавтодора.