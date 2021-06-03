Спецпредставитель Путина назвал привлекательную сферу лесопромышленности

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Посадка леса и вторичная засадка в будущем будут играть важную роль и станут привлекательными с точки зрения входа российских компаний. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«В будущем будет играть важную роль и являться привлекательным с точки зрения входа российских компаний — посадка леса, вторичная засадка», — сообщил Иванов.

По его словам, существуют крупные российские компании, такие как АФК «Система», которые проводят засадку деревьев для своей выгоды. Однако, Иванов отметил, что крупной промышленной компании, которая проводила бы засадку леса для развития всего российского рынка, нет, поскольку в России большие лесные массивы.

В середине мая вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил, что по поручению президента России Владимира Путина будет создана государственная лесная корпорация. По словам Трутнева, это делается для борьбы с нарушениями в области лесного законодательства, незаконными рубками и вывозом древесины за границу России.