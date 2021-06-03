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ПМЭФ-2021 ,  
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Спецпредставитель Путина назвал привлекательную сферу лесопромышленности

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Посадка леса и вторичная засадка в будущем будут играть важную роль и станут привлекательными с точки зрения входа российских компаний. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«В будущем будет играть важную роль и являться привлекательным с точки зрения входа российских компаний — посадка леса, вторичная засадка», — сообщил Иванов.

По его словам, существуют крупные российские компании, такие как АФК «Система», которые проводят засадку деревьев для своей выгоды. Однако, Иванов отметил, что крупной промышленной компании, которая проводила бы засадку леса для развития всего российского рынка, нет, поскольку в России большие лесные массивы.

Трутнев объяснил создание лесной госкорпорации поручением Путина
Экономика
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

В середине мая вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил, что по поручению президента России Владимира Путина будет создана государственная лесная корпорация. По словам Трутнева, это делается для борьбы с нарушениями в области лесного законодательства, незаконными рубками и вывозом древесины за границу России.

Полпред отметил, что создание госкорпорации — одна из мер на переходный период, пока запрещен экспорт круглого леса. Трутнев считает, что новая госкорпорация поможет соблюдению законности при вырубке, переработке и восстановлении лесов, а также обеспечит пополнение бюджета России.

Кабмин одобрил пошлины в 10% на вывоз грубо обработанной древесины
Общество
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

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В сентябре 2020 года Владимир Путин поручил с 1 января 2022 года запретить вывоз из России необработанной или грубо обработанной древесины. По мнению главы государства, бесконтрольному вывозу древесины нужно было поставить «жесткий заслон».

В мае правительство объявило о введении с 1 июля пошлин в 10% на вывоз отдельных видов лесоматериалов.
 

лесная промышленность Сергей Иванов ПМЭФ новости
Материалы по теме
Трутнев объяснил создание лесной госкорпорации поручением Путина
Экономика
Власти обсудят создание лесной госкорпорации
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