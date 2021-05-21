Кабмин одобрил пошлины в 10% на вывоз грубо обработанной древесины

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о введении пошлины в 10% на вывоз отдельных видов лесоматериалов, сообщается на сайте кабмина.

«С 1 июля в России вводятся новые пошлины на вывоз лесоматериалов с уровнем влажности, превышающим 22%», — сказано в сообщении.

Для хвойных пород и дуба ставка пошлины составит 10%, но не менее €13 и €15 за 1 куб. м соответственно. Раньше пошлину по ним не взимали.

Размер экспортных пошлин на бук и ясень также составит 10%, но не менее €50 за 1 куб. м. До этого стоимость составляла €10 за кубометр бука и €12 за ясень. Пошлины будут действовать до конца года.

В кабмине отметили, что благодаря пошлинам вывоз из России необработанной и грубо обработанной древесины под видом пиломатериалов будет ограничен. Также они помогут сдержать рост цен на нее, переориентировать бизнес на производство продукции с высокой добавленной стоимостью.