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Общество ,  
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Кабмин одобрил пошлины в 10% на вывоз грубо обработанной древесины

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о введении пошлины в 10% на вывоз отдельных видов лесоматериалов, сообщается на сайте кабмина.

«С 1 июля в России вводятся новые пошлины на вывоз лесоматериалов с уровнем влажности, превышающим 22%», — сказано в сообщении.

Для хвойных пород и дуба ставка пошлины составит 10%, но не менее €13 и €15 за 1 куб. м соответственно. Раньше пошлину по ним не взимали.

Размер экспортных пошлин на бук и ясень также составит 10%, но не менее €50 за 1 куб. м. До этого стоимость составляла €10 за кубометр бука и €12 за ясень. Пошлины будут действовать до конца года.

В кабмине отметили, что благодаря пошлинам вывоз из России необработанной и грубо обработанной древесины под видом пиломатериалов будет ограничен. Также они помогут сдержать рост цен на нее, переориентировать бизнес на производство продукции с высокой добавленной стоимостью.

30 сентября прошлого года президент Владимир Путин поручил с 1 января 2022 года запретить вывоз из России необработанной или грубо обработанной древесины. Президент тогда заявил, что нужно поставить «жесткий заслон» бесконтрольному вывозу необработанной древесины.

Трутнев объяснил создание лесной госкорпорации поручением Путина
Экономика
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

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Ранее в мае РБК, ознакомившись с презентацией проекта Российского фонда прямых инвестиций и Минвостокразвития, сообщил, что в России рассматривается возможность создания компании — «эксклюзивного агента» по экспорту необработанной древесины с Дальнего Востока.

Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев уточнял, что проект реализуется по поручению президента, а компания будет создана до конца 2021 года.

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