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Пандемия коронавируса ,  
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На фестиваль «Нашествие» пустят только с отрицательным тестом на COVID-19

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Чтобы пройти на территорию фестиваля «Нашествие», посетители должны будут предъявить отрицательный результат анализа на COVID-19 или показать на входе сертификат о вакцинации. Об этом на своей странице Facebook заявили организаторы фестиваля.

«Проход на территорию фестиваля будет возможен только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус (полученный не ранее, чем за 72 часа до прибытия) или паспорта вакцинированного от COVID-19», — говорится в сообщении.

Запись в facebook пользователя nashestvie

Организаторы называют мероприятие «первым в России COVID-free фестивалем».

Музыкальный фестиваль Park Live перенесли на 2022 год
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Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ранее о планах провести COVID-free фестиваль заявили организаторы ирландского фестиваля электронной музыки Electric Picnick. В интервью изданию The Irish Times они привели в пример концерты в Ливерпуле на открытом воздухе, где, по их словам, все сотрудники были протестированы, а посетители должны были пройти тест на коронавирус и загрузить его на сайт NHS (Национальная служба здравоохранения).

Фестиваль «Нашествие» организует «Наше радио». Он проводится с 1999 года. В прошлом году фестиваль не состоялся из-за пандемии коронавируса. В этом году фестиваль пройдет с 30 июля по 1 августа в подмосковном Серпухове, а не в Большом Завидово в Тверской области, где он проводился раньше.

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Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

фестиваль коронавирус «Нашествие»
Материалы по теме
Музыкальный фестиваль Park Live перенесли на 2022 год
Общество
Рок-фестиваль «Нашествие» перенесли из Тверской области
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