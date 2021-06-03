На фестиваль «Нашествие» пустят только с отрицательным тестом на COVID-19

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Чтобы пройти на территорию фестиваля «Нашествие», посетители должны будут предъявить отрицательный результат анализа на COVID-19 или показать на входе сертификат о вакцинации. Об этом на своей странице Facebook заявили организаторы фестиваля.

«Проход на территорию фестиваля будет возможен только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус (полученный не ранее, чем за 72 часа до прибытия) или паспорта вакцинированного от COVID-19», — говорится в сообщении.

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Организаторы называют мероприятие «первым в России COVID-free фестивалем».