Музыкальный фестиваль Park Live перенесли на 2022 год

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Проведение московского музыкального фестиваля Park Live будет отменено в 2021 году и перенесено на следующий сезон из-за продолжающейся пандемии COVID-19, в прошлом году фестиваль также переносили. Об этом сообщается на страничке во «ВКонтакте» организаторов фестиваля.

«К сожалению, как и в 2020-м, международные гастроли сталкиваются с препятствиями, при которых провести фестиваль заявленного уровня просто невозможно <...>. В связи с этим мы вынужденно переносим фестиваль на 2022 год», — говорится в сообщении.

Организаторы отметили, что многие артисты сталкиваются с трудностями при желании посетить Москву. Так, среди главных проблем, упомянутых организаторами, — отсутствие регулярного авиасообщения с Россией, сложности при получении российских виз, наличие в стране обязательного карантина для артистов из Британии, а также тот факт, что некоторые страны «вообще нельзя покинуть без уважительной причины».

Планируется, что в 2022 году фестиваль пройдет в течение трех уик-эндов. В частности, уже заявлены выступления My Chemical Romance — 17 июня, Placebo — 19 июня, Gorillaz — 8 июля, Deftones — 9 июля и The Killers — 16 июля. Также согласовываются даты новых выступлений групп Slipknot и The Offspring.