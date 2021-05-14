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Пандемия коронавируса ,  
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Музыкальный фестиваль Park Live перенесли на 2022 год

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Проведение московского музыкального фестиваля Park Live будет отменено в 2021 году и перенесено на следующий сезон из-за продолжающейся пандемии COVID-19, в прошлом году фестиваль также переносили. Об этом сообщается на страничке во «ВКонтакте» организаторов фестиваля.

«К сожалению, как и в 2020-м, международные гастроли сталкиваются с препятствиями, при которых провести фестиваль заявленного уровня просто невозможно <...>. В связи с этим мы вынужденно переносим фестиваль на 2022 год», — говорится в сообщении.

Организаторы отметили, что многие артисты сталкиваются с трудностями при желании посетить Москву. Так, среди главных проблем, упомянутых организаторами, — отсутствие регулярного авиасообщения с Россией, сложности при получении российских виз, наличие в стране обязательного карантина для артистов из Британии, а также тот факт, что некоторые страны «вообще нельзя покинуть без уважительной причины».

Планируется, что в 2022 году фестиваль пройдет в течение трех уик-эндов. В частности, уже заявлены выступления My Chemical Romance — 17 июня, Placebo — 19 июня, Gorillaz — 8 июля, Deftones — 9 июля и The Killers — 16 июля. Также согласовываются даты новых выступлений групп Slipknot и The Offspring.

Отдельно указывается, что обладатели однодневных билетов на Park Live 2020/2021 смогут выбрать для посещения любой день из всех представленных, а у тех, кто покупал единоразовый абонемент, появится возможность посетить два уик-энда с той же категорией билета. Если человек ранее приобретал абонемент на оба уик-энда фестиваля, то он сможет беспрепятственно посетить все дни Park Live 2022.

Власти Москвы назвали достаточно напряженной ситуацию с СOVID-19
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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

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Из-за эпидемии коронавирусной инфекции в сентябре организаторы сообщили о переносе на год Московского международного фестиваля «Круг света». Еще раньше из-за эпидемии также был отменен военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», традиционно проходящий на Красной площади в Москве.

14 мая власти Москвы заявили о напряженной ситуации с СOVID-19 в столице. «Коронавирус никуда не исчез, ситуация с коронавирусом в городе остается достаточно напряженной, цифры заболеваемости нас не радуют», — сказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Москве число заражений COVID-19 выросло на 1 тыс., до 3818 случаев. Это максимум с января текущего года.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

музыкальный фестиваль Москва COVID-19 перенос
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