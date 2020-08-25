МИД опроверг переговоры об обмене осужденного за шпионаж Уилана

Пол Уилан (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Сообщения СМИ о том, что ведутся переговоры об обмене осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана на россиян, находящихся в заключении в США, не соответствуют действительности. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин.

«Тут сложно добавить что-то новое. Как уже отмечали заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и официальный представитель МИД России Мария Захарова, все сообщения СМИ о якобы ведущихся переговорах по поводу обмена осужденного за шпионаж американца на данный момент не соответствуют действительности», — сказал Волынкин.

О том, что обмен гражданина США Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, может состояться в сентябре, в июле этого года заявляла РБК адвокат Пола Уилана Ольга Карлова.

Об «определенных подвижках» в переговорах по вопросу обмена отбывающих сроки в тюрьмах США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, сообщал и их адвокат Алексей Тарасов. Бута приговорили на 20 лет за контрабанду наркотиков, а Ярошенко признали виновным в попытке продать оружие колумбийской террористической группировке FARC, ему дали 25 лет.