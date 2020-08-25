Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 августа
USD ЦБ: 74,51 (+0,09) Инвестиции, 12:57
Курс евро на 26 августа
EUR ЦБ: 88,06 (+0,16) Инвестиции, 12:57
Рогозин сообщил о сокращении финансирования космической программы Технологии и медиа, 15:23 Тихановская не стала связывать протесты в стране с антироссийским курсом Политика, 15:22 Тихановская объявила о готовности начать переговоры с Лукашенко Политика, 15:19 Путин решил взять под контроль «переходящих всякие границы» коллекторов Общество, 15:11 МИД опроверг переговоры об обмене осужденного за шпионаж Уилана Общество, 15:11 Как запустить EdTech-проект в другой стране Pro, 15:10 Путин поручил выделить средства больницам на расходы по борьбе с COVID-19 Общество, 15:07 Как придумать и запомнить надежный пароль РБК и Билайн, 15:04 Заместителя госсекретаря США угостили щами с грибами в Москве Общество, 15:04 Под Анапой лесные пожары привели к эвакуации туристов. Фоторепортаж Общество, 15:02  Инвестиционный директор РВК — о том, куда вложиться в 2020 году Экономика инноваций, 15:00  Замгоссекретаря США встретился с Лавровым после общения с Тихановской Политика, 14:59 Минздрав усомнился в повторном заражении коронавирусом главы Тувы Общество, 14:42 Сенатор назвал «рабочими вещами» обнаруженные ошибки с начислением пенсий Общество, 14:41
Общество ,  
0 

МИД опроверг переговоры об обмене осужденного за шпионаж Уилана

Пол Уилан
Пол Уилан (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Сообщения СМИ о том, что ведутся переговоры об обмене осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана на россиян, находящихся в заключении в США, не соответствуют действительности. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин.

«Тут сложно добавить что-то новое. Как уже отмечали заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и официальный представитель МИД России Мария Захарова, все сообщения СМИ о якобы ведущихся переговорах по поводу обмена осужденного за шпионаж американца на данный момент не соответствуют действительности», — сказал Волынкин.

В МИДе заявили об отсутствии обсуждений обмена Уилана на россиян в США
Политика
Пол Уилан

О том, что обмен гражданина США Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, может состояться в сентябре, в июле этого года заявляла РБК адвокат Пола Уилана Ольга Карлова.

Об «определенных подвижках» в переговорах по вопросу обмена отбывающих сроки в тюрьмах США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, сообщал и их адвокат Алексей Тарасов. Бута приговорили на 20 лет за контрабанду наркотиков, а Ярошенко признали виновным в попытке продать оружие колумбийской террористической группировке FARC, ему дали 25 лет.

Пола Уилана задержали в декабре 2018 года во время «проведения шпионской акции», ему предъявили обвинения в шпионаже. Сам Уилан отрицал вину, а его защита просила ФСБ прекратить дело из-за недостатка доказательств. 15 июня этого года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.

Теги: шпионаж, МИД Росиии, США
Материалы по теме
Адвокаты гражданина США Уилана заявили о его возможном обмене в сентябре
Политика
Захарова предложила поставить многоточие в вопросе обмена Уилана
Политика
Адвокат осужденного Уилана сообщила об отправке его в колонию в Мордовии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter