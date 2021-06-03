Транспортная компания США обвинила Китай в кибератаке на метро Нью-Йорка

Китайские хакеры, связанные с правительством КНР, атаковали метро американского Нью-Йорка. Об этом сообщила транспортная компания США Metropolitan Transportation Authority (МТА), передает The New York Times.

Хакеры с помощью уязвимости проникли в компьютерные системы транспортного управления Нью-Йорка в апреле. Вторжение обнаружили 20 апреля, были взломаны три из 18 компьютерных систем управления. Злоумышленники не смогли получить доступ к контролю за поездами, поэтому пассажиры были вне опасности. Взломщики также не вносили никаких изменений в операции компании и не собирали информацию о сотрудниках или клиентах.

За атакой, как пишет газета, стоят две группы хакеров, одна из которых, вероятно, действует под эгидой китайского правительства.

Несмотря на то, что кибератака, по заявлению компании, не причинила почти никакого ущерба, беспокойство вызывает сам факт уязвимости системы. МТА сообщила о нападении властям и полиции. Компания-производитель программного обеспечения выпустила обновление безопасности для устранения уязвимостей. Официальные представители транспорта Нью-Йорка заявляют, что внедрили исправления в течение 24 часов после их выпуска.