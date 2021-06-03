Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 73,5 (+0,26) Инвестиции, 02 июн, 13:21
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 89,69 (+0,09) Инвестиции, 02 июн, 13:21
Без чего невозможно представить гардероб успешного бизнесмена РБК и Dior, 07:11 Компания Эдуарда Худайнатова подала иск к РБК на ₽500 млн Бизнес, 07:04 Евтушенков предложил властям изменить «правила игры» для бизнеса Бизнес, 07:00 «Коммерсантъ» назвал причину взаимных отмен рейсов России и Германии Бизнес, 06:52 МИД Германии ответил на заявление Кремля о транзите газа через Украину Политика, 06:52 Подарки для своих волос: фен, стайлер и выпрямитель РБК и Dyson, 06:30 Транспортная компания США обвинила Китай в кибератаке на метро Нью-Йорка Общество, 06:15 Россияне назвали идеальные страны для отпуска Общество, 06:01 Активность зарубежных инвесторов в России упала до уровня 2014 года Бизнес, 06:00 В США заявили об отсутствии доказательств утечки COVID-19 из лаборатории Общество, 05:42 Какие космические явления и объекты можно увидеть с территории России РБК и ПСБ, 05:41 Мурашко словами «спокойно все» опроверг начало третьей волны COVID-19 Общество, 05:39 В ФМБА пообещали защищающую от любой мутации COVID-19 вакцину Общество, 05:08 СМИ узнали о новых миллионных махинациях при строительстве Восточного Бизнес, 05:01
Общество ,  
0 

Транспортная компания США обвинила Китай в кибератаке на метро Нью-Йорка

Китайские хакеры, связанные с правительством КНР, атаковали метро американского Нью-Йорка. Об этом сообщила транспортная компания США Metropolitan Transportation Authority (МТА), передает The New York Times.

Хакеры с помощью уязвимости проникли в компьютерные системы транспортного управления Нью-Йорка в апреле. Вторжение обнаружили 20 апреля, были взломаны три из 18 компьютерных систем управления. Злоумышленники не смогли получить доступ к контролю за поездами, поэтому пассажиры были вне опасности. Взломщики также не вносили никаких изменений в операции компании и не собирали информацию о сотрудниках или клиентах.

Байден не счел кибератаку на производителя мяса «проверкой» от Путина
Политика
Джо Байден

За атакой, как пишет газета, стоят две группы хакеров, одна из которых, вероятно, действует под эгидой китайского правительства.

Несмотря на то, что кибератака, по заявлению компании, не причинила почти никакого ущерба, беспокойство вызывает сам факт уязвимости системы. МТА сообщила о нападении властям и полиции. Компания-производитель программного обеспечения выпустила обновление безопасности для устранения уязвимостей. Официальные представители транспорта Нью-Йорка заявляют, что внедрили исправления в течение 24 часов после их выпуска.

Как отмечает издание, у следствия есть разные варианты насчет причин кибератаки и выбора ее цели. Дело может быть в стремлении Китая доминировать на многомиллиардном рынке производства железнодорожных вагонов. В то же время хакеры могли проникнуть в систему MTA по ошибке и обнаружить, что она не представляет особого интереса. По мнению экспертов кибербезопасности, подобное не является чем-то необычным.

Читайте на РБК Pro
Как развод уничтожает отлакированный образ «доброго» Гейтса Кто в России заработал на пандемии Как китайские электрокары за $10 тыс. перекроят автопром — Bloomberg Как номинальные гендиректора «сдают» судам настоящих владельцев

В США из-за кибератаки встали заводы крупнейшего производителя мяса
Бизнес
Фото:Chet Strange / Getty Images

Ранее из-за кибератаки в США приостановили работу все заводы крупнейшего производителя мяса JBS S.A. Всего у компании в США работают девять предприятий по переработке говядины, еще пять специализируются на свинине, 26 — на мясе курицы. ФБР заявило, что за атакой стоит хакерская группа REvil, также известная как Sodinokibi, которая может быть связана с Россией.

США хакеры Китай кибератака
Материалы по теме
Байден не счел кибератаку на производителя мяса «проверкой» от Путина
Политика
В США из-за кибератаки встали заводы крупнейшего производителя мяса
Бизнес
В США россиянина приговорили к 2,5 года заключения за киберпреступления
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter