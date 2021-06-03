Общество , 03 июн, 00:51
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ФБР назвало стоявших за атакой на крупнейшего производителя мяса хакеров
Кибератаки на филиалы крупнейшего в мире производителя мяса JBS организовала хакерская группировка REvil, также известная под названием Sodinokibi. Об этом со ссылкой на заявление ФБР сообщает американский телеканал NY1.
«Мы приписали это нападение REvil и Sodinokibi и напряженно работаем над тем, чтобы привлечь тех, кто создал эту угрозу, к правосудию», — говорится в заявлении.
Как отмечал Bloomberg, REvil может быть связана с Россией.
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