ФБР назвало стоявших за атакой на крупнейшего производителя мяса хакеров

Кибератаки на филиалы крупнейшего в мире производителя мяса JBS организовала хакерская группировка REvil, также известная под названием Sodinokibi. Об этом со ссылкой на заявление ФБР сообщает американский телеканал NY1.

«Мы приписали это нападение REvil и Sodinokibi и напряженно работаем над тем, чтобы привлечь тех, кто создал эту угрозу, к правосудию», — говорится в заявлении.

Как отмечал Bloomberg, REvil может быть связана с Россией.

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