«Роскосмос» решил сделать ракету для полетов на Луну многоразовой

Российская госкорпорация «Роскосмос» планирует снабдить ракету-носитель сверхтяжелого класса, предназначенную для полетов к Луне, многоразовыми ступенями. Соответствующая документация появилась на сайте госзакупок, передает «РИА Новости».

«В рамках технического проекта должны быть проработаны <...> в том числе варианты со спасением и повторным использованием ракетных блоков первой ступени РН», — уточняется в документах.

Проект предусматривает создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса с ракетой-носителем, которая будет использовать как топливо метан и кислород.

В январе Совет по космосу Российской академии наук рекомендовал отложить создание сверхтяжелой ракеты и вместо нее использовать для полетов на Луну уже существующие модели. В РАН пояснили, что для новой ракеты нужны будут «принципиально новый маршевый двигатель», «новые, облегченные материалы для обечаек и топливных баков», а также «новое незатратное производство с минимизацией накладных расходов с продуманной логистикой доставки готовых изделий на космодром».