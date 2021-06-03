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Технологии и медиа ,  
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«Роскосмос» решил сделать ракету для полетов на Луну многоразовой

Российская госкорпорация «Роскосмос» планирует снабдить ракету-носитель сверхтяжелого класса, предназначенную для полетов к Луне, многоразовыми ступенями. Соответствующая документация появилась на сайте госзакупок, передает «РИА Новости».

«В рамках технического проекта должны быть проработаны <...> в том числе варианты со спасением и повторным использованием ракетных блоков первой ступени РН», — уточняется в документах.

РАН рекомендовала отложить создание лунной ракеты после доклада Рогозина
Технологии и медиа
Дмитрий Рогозин

Проект предусматривает создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса с ракетой-носителем, которая будет использовать как топливо метан и кислород.

В январе Совет по космосу Российской академии наук рекомендовал отложить создание сверхтяжелой ракеты и вместо нее использовать для полетов на Луну уже существующие модели. В РАН пояснили, что для новой ракеты нужны будут «принципиально новый маршевый двигатель», «новые, облегченные материалы для обечаек и топливных баков», а также «новое незатратное производство с минимизацией накладных расходов с продуманной логистикой доставки готовых изделий на космодром».

Сверхтяжелую ракету «Енисей» для доставки космонавтов и грузов к Луне «Роскосмос» планировал создать к 2028 году. Эти работы были включены в программу развития космонавтики до 2030 года. В феврале госкорпорация приостановила разработку ракеты. Гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов уточнил, что нужно скорректировать ее внешний вид, на что может уйти несколько месяцев. 

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