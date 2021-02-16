Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 февраля
USD ЦБ: 73,31 (-0,63) Инвестиции, 15 фев, 13:06
Курс евро на 16 февраля
EUR ЦБ: 88,98 (-0,63) Инвестиции, 15 фев, 13:06
Союз пациентов предложил доставлять рецептурные препараты «Почтой России» Общество, 05:55 Исторический экскурс в мир бытовых катастроф ХХ века РБК Стиль и LG ThinQ, 05:53 Роспотребнадзор выявил повышенный порог заболеваемости ОРВИ в 12 регионах Общество, 05:53 МВД прописало требования к безопасности машин при прохождении техосмотра Общество, 05:39 Панорамный тур: чем привлечь зумеров и альфа в розничные магазины РБК и МегаФон, 05:02 Рогозин уточнил сроки работы над сверхтяжелой лунной ракетой «Енисей» Общество, 05:00 СМИ связали арест чемпиона по кикбоксингу с перестрелкой в «Москва-Сити» Общество, 04:41 На Сахалине из-за снежного циклона ограничили движение машин и поездов Общество, 04:23 Доллар по 28: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 04:16 В Ираке при ракетном обстреле погиб человек Общество, 03:49 СМИ узнали о просьбе производителей повысить цены на колбасу и сосиски Бизнес, 03:41 Рейтинги «умных» городов: какие места занимает Москва РБК и Минстрой, 03:22 На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2 Общество, 03:22 Еще один штамм коронавируса из Великобритании выявили в 11 странах Общество, 03:04
Общество ,  
0 

Рогозин уточнил сроки работы над сверхтяжелой лунной ракетой «Енисей»

Новая концепция российской сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей» должна быть готова не позже, чем через четыре месяца. Об этом написал в Twitter глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«В течение трех-четырех месяцев», — указал он.

«Роскосмос» приостановил разработку сверхтяжелой лунной ракеты «Енисей»
Общество
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

Сверхтяжелую ракету «Енисей» «Роскосмос» планировал создать к 2028 году, эти работы были включены в программу развития космонавтики до 2030 года. Ракета предназначена для доставки грузов и космонавтов к Луне. В декабре 2020го Рогозин заявил, что для лунной программы вместо «Енисея» будут использоваться ракеты семейства «Ангара».

Он пояснил, что к созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса нужно подступать на основе новых решений. По словам главы «Роскосмоса», «Енисею» нужен «принципиально новый маршевый двигатель», «новые, облегченные материалы для обечаек и топливных баков», а также «новое незатратное производство с минимизацией накладных расходов с продуманной логистикой доставки готовых изделий на космодром».

В феврале «Роскомос» приостановил разработку ракеты. Гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов уточнил, что нужно скорректировать ее внешний вид, на что может уйти несколько месяцев.

Дмитрий Рогозин
Материалы по теме
«Роскосмос» приостановил разработку сверхтяжелой лунной ракеты «Енисей»
Общество
РАН рекомендовала отложить создание лунной ракеты после доклада Рогозина
Технологии и медиа
Путин потребовал объяснить проблемы с программой сверхтяжелой ракеты
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter