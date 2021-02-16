Рогозин уточнил сроки работы над сверхтяжелой лунной ракетой «Енисей»

Новая концепция российской сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей» должна быть готова не позже, чем через четыре месяца. Об этом написал в Twitter глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«В течение трех-четырех месяцев», — указал он.

Сверхтяжелую ракету «Енисей» «Роскосмос» планировал создать к 2028 году, эти работы были включены в программу развития космонавтики до 2030 года. Ракета предназначена для доставки грузов и космонавтов к Луне. В декабре 2020го Рогозин заявил, что для лунной программы вместо «Енисея» будут использоваться ракеты семейства «Ангара».

Он пояснил, что к созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса нужно подступать на основе новых решений. По словам главы «Роскосмоса», «Енисею» нужен «принципиально новый маршевый двигатель», «новые, облегченные материалы для обечаек и топливных баков», а также «новое незатратное производство с минимизацией накладных расходов с продуманной логистикой доставки готовых изделий на космодром».