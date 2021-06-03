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Трамп закрыл свой блог

Блог экс-президент США Дональда Трампа, который он вел после потери аккаунтов в крупных соцсетях, прекратил работу. Об этом сообщил представитель политика Джейсон Миллер, передает CNBC.

«Это было лишь вспомогательным средством для предпринимаемых нами более широких усилий», — сказал Миллер.

Трамп назвал блокировку его аккаунтов в соцсетях «полным позором» для США
Политика
Дональд Трамп

Как уточняет телеканал, блог Трампа под названием From the Desk of Donald J. Trump («С рабочего стола Дональда Дж. Трампа») просуществовал меньше месяца.

В Twitter Миллер утвердительно ответил на вопрос, не связано ли исчезновение блога с тем, что Трамп нашел другую платформу в социальных сетях. «Да, действительно, это так. Следите за обновлениями!», — сообщил представитель.

Ранее источники газеты The Wall Street Journal (WSJ) сообщили, что Трамп ведет переговоры как минимум с двумя разработчиками социальных сетей о возможном сотрудничестве. По информации издания, экс-президент пробовал договориться с CloutHub и FreeSpace. Как пояснил источник газеты, Трамп хочет, чтобы компании, заинтересованные в его выходе на платформу, заплатили ему за подписчиков «деньги наподобие лицензионных отчислений».

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Трамп назвал Twitter скучным и отказался возвращаться в соцсеть
Политика
Дональд Трамп

Аккаунты Трампа в соцсетях, в том числе в Twitter, Facebook и Instagram, были заблокированы после нападения его сторонников на здание Капитолия в Вашингтоне 6 января. В этот день конгресс должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах в США. Противники Трампа заявили, что он подстрекал толпу к беспорядкам в соцсетях.

Сам Трамп назвал блокировку его аккаунтов «полным позором» для США. По словам экс-президента, он лишился свободы слова, потому что его противники боятся услышать правду, а Facebook, Twitter и Google коррумпированы.

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