Трамп закрыл свой блог

Блог экс-президент США Дональда Трампа, который он вел после потери аккаунтов в крупных соцсетях, прекратил работу. Об этом сообщил представитель политика Джейсон Миллер, передает CNBC.

«Это было лишь вспомогательным средством для предпринимаемых нами более широких усилий», — сказал Миллер.

Как уточняет телеканал, блог Трампа под названием From the Desk of Donald J. Trump («С рабочего стола Дональда Дж. Трампа») просуществовал меньше месяца.

В Twitter Миллер утвердительно ответил на вопрос, не связано ли исчезновение блога с тем, что Трамп нашел другую платформу в социальных сетях. «Да, действительно, это так. Следите за обновлениями!», — сообщил представитель.