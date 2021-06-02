МИД призвал Судан уточнить заявление о пересмотре договора о базе ВМФ

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Властям Судана следует уточнить детали своего решения о пересмотре соглашения о строительстве в стране российской военной базы. Об этом заявил замминистра иностранных дел Михаил Богданов на полях Петербургского международного экономического форума, передает «Интерфакс».

«Надо понять, о чем конкретно идет речь. Они должны объяснить. Мы никому не навязываемся. Если есть желание — пожалуйста. Если есть желание что-то поправить — объясните, что вы хотите», — сказал Богданов.

Он указал на необходимость обсудить этот вопрос на уровне посольств двух стран и военных атташе.

Соглашение о строительстве военной базы российского флота на берегу Красного моря Москва заключила с Суданом в декабре прошлого года. Договор будет действовать 25 лет с автоматическим продлением на последующие десять лет. По договору Судан согласился передать в пользование России часть порта в городе Порт-Судан на северо-востоке страны. Максимальная численность военнослужащих и гражданских лиц на базе составит 300 человек. На рейде в порту смогут находиться до четырех кораблей, в том числе с ядерной силовой установкой.