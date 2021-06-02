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МИД призвал Судан уточнить заявление о пересмотре договора о базе ВМФ

Фото: Ибрагим Ишак / РИА Новости
Фото: Ибрагим Ишак / РИА Новости

Властям Судана следует уточнить детали своего решения о пересмотре соглашения о строительстве в стране российской военной базы. Об этом заявил замминистра иностранных дел Михаил Богданов на полях Петербургского международного экономического форума, передает «Интерфакс».

«Надо понять, о чем конкретно идет речь. Они должны объяснить. Мы никому не навязываемся. Если есть желание — пожалуйста. Если есть желание что-то поправить — объясните, что вы хотите», — сказал Богданов.

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Он указал на необходимость обсудить этот вопрос на уровне посольств двух стран и военных атташе.

Соглашение о строительстве военной базы российского флота на берегу Красного моря Москва заключила с Суданом в декабре прошлого года. Договор будет действовать 25 лет с автоматическим продлением на последующие десять лет. По договору Судан согласился передать в пользование России часть порта в городе Порт-Судан на северо-востоке страны. Максимальная численность военнослужащих и гражданских лиц на базе составит 300 человек. На рейде в порту смогут находиться до четырех кораблей, в том числе с ядерной силовой установкой.

Опрошенные РБК эксперты указывали, что военная база позволила бы контролировать маршрут через Суэцкий канал, по которому проходит около 10% всех мировых перевозок.

Первого июня начальник суданского Генштаба Мухаммед Усман аль-Хусейн заявил в интервью местному телеканалу BLue Nile, что власти страны хотят пересмотреть заключенное соглашение. Он указал, что договор заключили прежние власти, а Национальное законодательное собрание Судана его не ратифицировало. Военный пояснил, что руководство за счет пересмотра соглашения хочет «достичь выгоды» для Судана.

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До декабря прошлого года Судан значился в списке спонсоров терроризма, который ведет Госдеп США. Пятнадцатого декабря американские власти исключили страну из этого перечня.

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