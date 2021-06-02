Судан объявил о пересмотре соглашения с Россией по созданию базы ВМФ

Власти Судана решили пересмотреть соглашение по созданию пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России на Красном море. Об этом в интервью телеканалу Blue Nile сообщил начальник Генштаба Судана Мухаммед Усман аль-Хусейн.

«В настоящее время мы пересматриваем соглашение по российской базе, мы не можем подписывать соглашения, которые наносят вред Судану», — сказал он.

По его словам, этот договор был подписан при прежних властях, но он не был ратифицирован законодательным органом, как того требует процедура одобрения международных соглашений. «Поэтому мы пересматриваем его, чтобы определить интересы Судана в этом соглашении», — добавил военный.

Как отметил аль-Хусейн, Судан на последних переговорах с российской стороной сообщил о намерениях пересмотреть договор. «Мы хотим в реализации этого соглашения достичь выгоды для себя», — пояснил он.

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