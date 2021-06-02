Песков пообещал разобраться с решением Судана по российской базе

В Генштабе Судана накануне сообщили, что Хартум намерен пересмотреть соглашение с Москвой о создании базы ВМФ России на Красном море. В Кремле заявили, что видели эти данные и намерены разобраться с вопросом

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В Кремле знают о намерении Судана пересмотреть соглашение о создании российской военной базы на Красном море. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы видели эти заявления», — сказал Песков, отметив, что Россия находится с Суданом в постоянном контакте по дипломатическим каналам.

«Будем с этим вопросом разбираться», — добавил представитель Кремля.

О том, что Хартум пересмотрит соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения российского Военно-морского флота, накануне заявил начальник Генштаба Судана Мухаммед Усман аль-Хусейн. Он отметил, что договор был подписан при прежних властях, но не был ратифицирован законодательным органом и сейчас власти хотят определить интересы Судана в этом соглашении.