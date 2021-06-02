Суд в Москве продлил запрет Калви определенных действий

Майкл Калви (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Мещанский районный суд Москвы продлил запрет основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в растрате 2,5 млрд руб. банка «Восточный», выходить из дома ночью, общаться со свидетелями и посещать здания «Первого коллекторского бюро» и банка «Восточный», подтвердили РБК в суде.

Запрет определенных действий в качестве меры пресечения Калви будет действовать еще три месяца. Аналогичное решение принято и в отношении других фигурантов дела.

Основатель фонда Baring Vostok и его партнеры Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян, Иван Зюзин, а также бывший предправления «Восточного» Алексей Кордичев и экс-глава «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров были задержаны в феврале 2019 года. Сначала против них было возбуждено уголовное дело мошенничестве (ст. 159 УК РФ) по заявлению миноритария банка «Восточный» Шерзода Юсупова — партнера крупного акционера банка Артема Аветисяна. Однако позже его переквалифицировали на растрату организованной группой в особо крупном размере (ст. 160 УК РФ). В деле появился седьмой фигурант — экс-сотрудник «Восточного» Александр Цакунов.

Следственный комитет считает, что Калви вместе с пятью другими фигурантами дела убедил акционеров «Восточного» принять у «Первого коллекторского бюро» акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга. Однако реальная стоимость акций была занижена и составляла 600 тыс. руб, полагают в СК. Обвиняемые не признали себя виновными.