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Дело Baring Vostok ,  

Суд в Москве продлил запрет Калви определенных действий

Майкл Калви
Майкл Калви (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Мещанский районный суд Москвы продлил запрет основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в растрате 2,5 млрд руб. банка «Восточный», выходить из дома ночью, общаться со свидетелями и посещать здания «Первого коллекторского бюро» и банка «Восточный», подтвердили РБК в суде.

Запрет определенных действий в качестве меры пресечения Калви будет действовать еще три месяца. Аналогичное решение принято и в отношении других фигурантов дела.

Основатель фонда Baring Vostok и его партнеры Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян, Иван Зюзин, а также бывший предправления «Восточного» Алексей Кордичев и экс-глава «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров были задержаны в феврале 2019 года. Сначала против них было возбуждено уголовное дело мошенничестве (ст. 159 УК РФ) по заявлению миноритария банка «Восточный» Шерзода Юсупова — партнера крупного акционера банка Артема Аветисяна. Однако позже его переквалифицировали на растрату организованной группой в особо крупном размере (ст. 160 УК РФ). В деле появился седьмой фигурант — экс-сотрудник «Восточного» Александр Цакунов.

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Следственный комитет считает, что Калви вместе с пятью другими фигурантами дела убедил акционеров «Восточного» принять у «Первого коллекторского бюро» акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга. Однако реальная стоимость акций была занижена и составляла 600 тыс. руб, полагают в СК. Обвиняемые не признали себя виновными.

В ноябре 2020 года Верховный суд освободил Калви и других фигурантов дела из-под домашнего ареста, избрав запрет определенных действий в качестве меры пресечения. Этому решению предшествовало мировое соглашение с банком о возмещении ущерба. В конце декабря Калви сообщил о возвращении к работе.

Основатель фонда Baring Vostok неоднократно участвовал в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который в этом году проходит с 2 по 5 июня. Советник президента России Антон Кобяков в 2019 году говорил, что Калви оплатил участие в ПМЭФ: «Думал, что его выпустят, но не выпустили». Кобяков тогда исключил возврат денег Калви. До этого Baring Vostok подал в СК прошение об участии главы фонда в форуме.

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