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Пандемия коронавируса ,  
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Попова сочла неизбежными новые пандемии

Анна Попова
Анна Попова (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Уровень угроз здоровью в мире продолжает расти, и в будущем неизбежны новые пандемии. Об этом в ходе доклада Совету Федерации заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Уровень угроз здоровью в современном взаимосвязанном мире продолжает расти, и будущие пандемии неизбежны», — сказала Попова.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир может столкнуться с новой, более смертоносной пандемией. По его словам, основным драйвером для распространения заболеваний является отсутствие солидарности между странами и желания обмениваться данными, ресурсами, технологиями.

Накануне в Китае зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом H10N3. Заболевание подтвердили у 41-летнего мужчины из города Чжэньцзян (провинция Цзянсу). 23 апреля его госпитализировали с повышенной температурой. Как именно он мог заразиться, не сообщалось. 

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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