Попова сочла неизбежными новые пандемии

Анна Попова (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Уровень угроз здоровью в мире продолжает расти, и в будущем неизбежны новые пандемии. Об этом в ходе доклада Совету Федерации заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Уровень угроз здоровью в современном взаимосвязанном мире продолжает расти, и будущие пандемии неизбежны», — сказала Попова.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир может столкнуться с новой, более смертоносной пандемией. По его словам, основным драйвером для распространения заболеваний является отсутствие солидарности между странами и желания обмениваться данными, ресурсами, технологиями.

Накануне в Китае зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом H10N3. Заболевание подтвердили у 41-летнего мужчины из города Чжэньцзян (провинция Цзянсу). 23 апреля его госпитализировали с повышенной температурой. Как именно он мог заразиться, не сообщалось.