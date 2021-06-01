КНР выявила первый случай заражения человека новым типом птичьего гриппа

Первый в мире случай заражения человека штаммом вируса птичьего гриппа H10N3 выявили в провинции Цзянсу, речь идет о 41-летнем мужчине. По данным властей КНР, у этого вируса нет «эффективной способности» заражать людей

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В Китае выявили первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР.

По данным ведомства, заболевание подтвердили у 41-летнего мужчины из города Чжэньцзян (провинция Цзянсу). 23 апреля его госпитализировали с повышенной температурой и другими симптомами (какими — не уточняется), 28 апреля специалисты изучили анализы пациента и пришли к выводу, что он болен птичьим гриппом H10N3. Как именно мужчина мог заразиться, не сообщается.

Как сообщили в комиссии, сейчас мужчина находится в стабильном состоянии и готов к выписке. Среди тех, с кем он контактировал, случаев заражения не выявлено.

H10N3 — это низкопатогенный штамм вируса, который передается между птицами. Как заявили в комиссии, он «не обладает эффективной способностью заражать человека». Специалисты рекомендовали избегать контактов с живыми птицами, а также умершими от болезни.

По данным ведомства, о других случаях заражения людей H10N3 ранее не сообщалось.