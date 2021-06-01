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Общество ,  
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КНР выявила первый случай заражения человека новым типом птичьего гриппа

Первый в мире случай заражения человека штаммом вируса птичьего гриппа H10N3 выявили в провинции Цзянсу, речь идет о 41-летнем мужчине. По данным властей КНР, у этого вируса нет «эффективной способности» заражать людей
Фото: Lam Yik Fei / Getty Images
Фото: Lam Yik Fei / Getty Images

В Китае выявили первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР.

По данным ведомства, заболевание подтвердили у 41-летнего мужчины из города Чжэньцзян (провинция Цзянсу). 23 апреля его госпитализировали с повышенной температурой и другими симптомами (какими — не уточняется), 28 апреля специалисты изучили анализы пациента и пришли к выводу, что он болен птичьим гриппом H10N3. Как именно мужчина мог заразиться, не сообщается.

Как сообщили в комиссии, сейчас мужчина находится в стабильном состоянии и готов к выписке. Среди тех, с кем он контактировал, случаев заражения не выявлено.

H10N3 — это низкопатогенный штамм вируса, который передается между птицами. Как заявили в комиссии, он «не обладает эффективной способностью заражать человека». Специалисты рекомендовали избегать контактов с живыми птицами, а также умершими от болезни.

По данным ведомства, о других случаях заражения людей H10N3 ранее не сообщалось.

Попова допустила передачу нового типа птичьего гриппа среди людей
Общество
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), люди ранее заражались вирусами подтипа A (H5N1), A (H7N9) и A (H9N2) вируса птичьего гриппа и подтипа A (H1N1), A (H1N2) и (H3N2) вируса свиного гриппа.

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В Китае присутствует несколько штаммов птичьего гриппа. С 2003 года вирус A (H5N1) распространился из Азии в Европу и Африку и закрепился в популяциях домашней птицы в некоторых странах. Вспышки привели к инфицированию миллионов домашних птиц, сотням случаев заболевания и многим случаям летального исхода у людей. Другие вирусы птичьего гриппа подтипа A (H5) тоже приводили как к вспышкам среди домашней птицы, так и к инфицированию людей. В 2013 году поступали сообщения об инфицировании людей вирусом A (H7N9) в Китае.

В марте глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вирус птичьего гриппа A (H5N8), который ранее выявляли только у птиц, вероятнее всего, скоро мутирует и сможет передаваться от человека к человеку. Опрошенные РБК эксперты заявляли, что опасность распространения птичьего гриппа есть, но вероятность этого невысока, и Россия готова к таким вспышкам.

Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Китай птичий грипп вирус
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