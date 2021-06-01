КНР выявила первый случай заражения человека новым типом птичьего гриппа
В Китае выявили первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР.
По данным ведомства, заболевание подтвердили у 41-летнего мужчины из города Чжэньцзян (провинция Цзянсу). 23 апреля его госпитализировали с повышенной температурой и другими симптомами (какими — не уточняется), 28 апреля специалисты изучили анализы пациента и пришли к выводу, что он болен птичьим гриппом H10N3. Как именно мужчина мог заразиться, не сообщается.
Как сообщили в комиссии, сейчас мужчина находится в стабильном состоянии и готов к выписке. Среди тех, с кем он контактировал, случаев заражения не выявлено.
H10N3 — это низкопатогенный штамм вируса, который передается между птицами. Как заявили в комиссии, он «не обладает эффективной способностью заражать человека». Специалисты рекомендовали избегать контактов с живыми птицами, а также умершими от болезни.
По данным ведомства, о других случаях заражения людей H10N3 ранее не сообщалось.