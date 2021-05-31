В правительстве объяснили отказ от «большого локдауна» во время пандемии

Отказ от тотального закрытия экономики во время пандемии был правильным решением, считает Андрей Белоусов. Здравоохранение, медицинская и фармацевтическая промышленности показали «потрясающие» возможности мобилизации, сказал он

Фото: Андрей Любимов / РБК

Отказ от «большого локдауна» (длительных карантинов на общенациональном уровне) во время пандемии коронавируса в 2020 году был правильным решением, этому поспособствовали мобилизация российского здравоохранения и содействие со стороны бизнеса, считает первый вице-премьер российского правительства Андрей Белоусов. В интервью РБК он напомнил, что большого локдауна не было ни весной 2020 года, ни осенью — при первой и второй волнах заболеваемости COVID-19 в России.

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«Даже весной мы избежали тотальной остановки крупных предприятий. В целом крупные предприятия продолжали работать. И здесь я должен сказать огромное спасибо бизнесу. Я честно скажу, такой кооперабельности не видел и не ожидал», — сказал Белоусов, пояснив, что бизнес и регуляторы отрабатывали схемы, как вводить санитарные схемы на крупных предприятиях и при этом не останавливать работу.