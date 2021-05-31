В правительстве объяснили отказ от «большого локдауна» во время пандемии
Отказ от тотального закрытия экономики во время пандемии был правильным решением, считает Андрей Белоусов. Здравоохранение, медицинская и фармацевтическая промышленности показали «потрясающие» возможности мобилизации, сказал он
Фото: Андрей Любимов / РБК
Отказ от «большого локдауна» (длительных карантинов на общенациональном уровне) во время пандемии коронавируса в 2020 году был правильным решением, этому поспособствовали мобилизация российского здравоохранения и содействие со стороны бизнеса, считает первый вице-премьер российского правительства Андрей Белоусов. В интервью РБК он напомнил, что большого локдауна не было ни весной 2020 года, ни осенью — при первой и второй волнах заболеваемости COVID-19 в России.
«Даже весной мы избежали тотальной остановки крупных предприятий. В целом крупные предприятия продолжали работать. И здесь я должен сказать огромное спасибо бизнесу. Я честно скажу, такой кооперабельности не видел и не ожидал», — сказал Белоусов, пояснив, что бизнес и регуляторы отрабатывали схемы, как вводить санитарные схемы на крупных предприятиях и при этом не останавливать работу.
Весной 2020 года экономическая активность в России была частично приостановлена в результате административных решений, направленных на сдерживание вируса. Президент Владимир Путин ввел режим нерабочих дней по всей стране в период с конца марта по 11 мая. Однако из-под этого режима были выведены предприятия непрерывного цикла, аптеки, продуктовый ретейл, банки и ряд других категорий. Полностью остановили деятельность в апреле предприятия, на которые приходилось 10% ВВП, приводились оценки в одной из версий правительственного антикризисного плана, тогда как отрасли, генерировавшие 44% ВВП, продолжили работу в обычном для себя режиме; для остальных ограничения были частичными. Впрочем, некоторые регионы, пользуясь правом вводить самостоятельные ограничительные меры, ввели более жесткие ограничения, чем в среднем по стране: например, Москва, где были внедрены цифровые пропуска, без которых нельзя было поехать на метро или такси.
Осенью, несмотря на рост заболеваемости и смертности выше весенних уровней, федеральный центр не стал вводить жестких ограничительных мер.
Избежать федерального карантина осенью удалось «благодаря мобилизационным возможностям здравоохранения, медицинской, фармацевтической промышленности», констатировал Белоусов. «Создали резервы коек, резервы кислорода, резервы мощностей. И благодаря этому не было необходимости все тотально закрывать», — заявил первый вице-премьер.
«Эти отрасли показали потрясающие мобилизационные возможности. Надо встать и поклониться [наркому здравоохранения в 1918–1930 годах Николаю] Семашко, который создал нашу модель медицины в советское время и которая не до конца была разрушена, еще сохранилась управляемость», — заключил первый вице-премьер.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Осенью «все прошло гораздо спокойнее, потому что система стала гораздо устойчивее», заметил Белоусов. Россия накопила достаточно опыта в мобилизации системы здравоохранения и организации профилактических мер, чтобы бороться с распространением коронавируса, говорил Путин в конце октября 2020 года.