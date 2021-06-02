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Глава Ростуризма назвала сроки нового этапа продаж туров с кешбэком

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Осенний период путешествий по России с туристическим кешбэком в этом году начнется 1 октября. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в интервью телеканалу НТВ.

«Следующая возможность купить туры с этим основным кешбэком будет на осень этого года начиная с 1 октября и до декабря. Возможность приобретать такие туры мы предоставим уже этим летом», — сказала Догузова (цитата по ТАСС).

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Фото:Елена Верещака / ТАСС

По ее словам, на программу туристического кешбэка со следующего года планируется ежегодно выделять по 5 млрд руб.

Кроме того, Догузова отметила, что турпоток в Россию в 2021 году может восстановиться на 80–85% к уровню 2019 года. «В этом году мы ожидаем, что по курортным направлениям будет еще плюс 15–20% к уровню 2019 года», — добавила Догузова.

Также глава Ростуризма отметила высокий спрос на кешбэк для детского туризма. «Динамика по детскому кешбэку в 2–2,5 раза выше, чем она была, когда мы в первый раз в прошлом году начинали туристический кешбэк», — сказала она. По ее словам, за неделю родители купили 43 тыс. путевок в детские лагеря на общую сумму 1,3 млрд руб.

В апреле с предложением о продлении программы туристического кешбэка на 2021 год выступил президент России Владимир Путин, чтобы «как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах». Также по предложению президента туристический кешбэк был расширен на студентов и школьников.

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Первый в этом году этап туристического кешбэка начался в России 18 марта и продлится до 30 июня. Тур должен быть куплен с момента старта программы и до 15 июня.

Программа кешбэка была запущена летом прошлого года в рамках поддержки туристической индустрии, пострадавшей во время пандемии. Суть заключается в том, что у гражданина появляется возможность вернуть часть денег при поездках по России, если он соблюдает ряд условий:

  • кешбэк начисляется за путешествия, оплаченные картой «Мир»;
  • продолжительность тура или проживания в участвующей в программе гостинице составляет не менее двух ночей;
  • вернуть возможно 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. руб.
Ростуризм Зарина Догузова Кешбэк туризм
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