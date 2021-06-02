Глава Ростуризма назвала сроки нового этапа продаж туров с кешбэком

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Осенний период путешествий по России с туристическим кешбэком в этом году начнется 1 октября. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в интервью телеканалу НТВ.

«Следующая возможность купить туры с этим основным кешбэком будет на осень этого года начиная с 1 октября и до декабря. Возможность приобретать такие туры мы предоставим уже этим летом», — сказала Догузова (цитата по ТАСС).

По ее словам, на программу туристического кешбэка со следующего года планируется ежегодно выделять по 5 млрд руб.

Кроме того, Догузова отметила, что турпоток в Россию в 2021 году может восстановиться на 80–85% к уровню 2019 года. «В этом году мы ожидаем, что по курортным направлениям будет еще плюс 15–20% к уровню 2019 года», — добавила Догузова.