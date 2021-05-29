Ростуризм оценил траты на туристический кешбэк для студентов

Фото: Елена Верещака / ТАСС

На туристический кешбэк для студентов, участников конкурсов АНО «Россия — страна возможностей», планируется выделить 2 млрд руб. Об этом, как передает ТАСС, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Да, эта программа обязательно будет работать, мы ее запустим в ближайший месяц. По нашим расчетам, она должна заработать в ближайший месяц, с 1 июля, и планируется, что на нее будет выделено 2 млрд руб.», — сказала Догузова.

С предложение расширить программу туристического кешбэка для студентов и школьников выступил президент России Владимир Путина в марте.

«Нужно сделать так, чтобы для школьников и студентов этот тариф щадящий, так его назовем, кешбэк действовал круглый год», — сказал глава государства.