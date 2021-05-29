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Ростуризм оценил траты на туристический кешбэк для студентов

Фото: Елена Верещака / ТАСС
Фото: Елена Верещака / ТАСС

На туристический кешбэк для студентов, участников конкурсов АНО «Россия — страна возможностей», планируется выделить 2 млрд руб. Об этом, как передает ТАСС, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Да, эта программа обязательно будет работать, мы ее запустим в ближайший месяц. По нашим расчетам, она должна заработать в ближайший месяц, с 1 июля, и планируется, что на нее будет выделено 2 млрд руб.», — сказала Догузова.

С предложение расширить программу туристического кешбэка для студентов и школьников выступил президент России Владимир Путина в марте.

Путин предложил расширить туристический кешбэк для студентов и школьников
Общество
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

«Нужно сделать так, чтобы для школьников и студентов этот тариф щадящий, так его назовем, кешбэк действовал круглый год», — сказал глава государства.

Программа туристического кешбэка была запущена летом 2020 года для поддержки внутреннего туризма. На первом этапе для ее реализации правительство выделило 15 млрд руб.

Позже программу продлили. Второй этап продолжался с 15 октября по 5 декабря. По оценкам экспертов Высшей школы экономики, участниками программы стали лишь 5% туристов. В марте этого года правительство выделило на туристический кешбэк еще 2 млрд руб.

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