Минздрав зарегистрировал препарат ФМБА для лечения пневмонии при COVID

Предотвращающий развитие осложнений препарат агентство запатентовало в августе. За основу для нового средства был взят препарат даларгин, его использовали в лечении язвы желудка, острого панкреатита и панкреонекроза.

В середине апреля ФМБА запатентовало препарат МИР-19 (расшифровывается как «Малая интерферирующая РНК»). Он предназначен для профилактики и лечения COVID-19 и представляет собой спрей для носа или жидкость для ингаляций.

Также агентство занимается разработкой своей вакцины от коронавируса. Как заявила глава агентства Вероника Скворцова, вакцина ФМБА влияет не на внешний S-белок коронавируса SARS-CoV-2, а на другие белковые структуры вируса, что дает более длительную защиту.

Доклиническую фазу испытаний вакцины планируют завершить в июне. В феврале 2021 года заместитель главы ведомства Татьяна Яковлева сообщила, что клинические исследования планируют начать в июле, а производство — в конце года.