Минздрав зарегистрировал препарат ФМБА для лечения пневмонии при COVID
Министерство здравоохранения зарегистрировало ингаляционный препарат «Лейтрагин» для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение COVID-19. Об этом говорится на сайте разработчика препарата — Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
«25 мая ингаляционный лекарственный препарат «Лейтрагин», разработанный в Федеральном медико-биологическом агентстве, был зарегистрирован Министерством здравоохранения. Новый препарат предназначен для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение новой коронавирусной инфекции», — сообщается на сайте.
Как отметили в ФМБА, разработка направлена на предотвращение цитокинового шторма, который отягощает течение коронавирусной инфекции. «Принципиальным отличием «Лейтрагина» от других антицитокиновых препаратов, подавляющих отдельные цитокины, является то, что «Лейтрагин» безопасно подавляет высвобождение множества цитокинов и других медиаторов воспаления», — отмечается в сообщении.
Исследование препарата, в котором участвовали 320 пациентов со среднетяжелым течением COVID-19, показало, что среди получивших лекарство участников не было ни одного смертельного исхода и перехода заболевания в тяжелую форму, также сокращалось время их выздоровления.