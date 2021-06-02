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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав зарегистрировал препарат ФМБА для лечения пневмонии при COVID

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Министерство здравоохранения зарегистрировало ингаляционный препарат «Лейтрагин» для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение COVID-19. Об этом говорится на сайте разработчика препарата — Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

«25 мая ингаляционный лекарственный препарат «Лейтрагин», разработанный в Федеральном медико-биологическом агентстве, был зарегистрирован Министерством здравоохранения. Новый препарат предназначен для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение новой коронавирусной инфекции», — сообщается на сайте.

Как отметили в ФМБА, разработка направлена на предотвращение цитокинового шторма, который отягощает течение коронавирусной инфекции. «Принципиальным отличием «Лейтрагина» от других антицитокиновых препаратов, подавляющих отдельные цитокины, является то, что «Лейтрагин» безопасно подавляет высвобождение множества цитокинов и других медиаторов воспаления», — отмечается в сообщении.

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Фото:Александр Щербак / ТАСС

Исследование препарата, в котором участвовали 320 пациентов со среднетяжелым течением COVID-19, показало, что среди получивших лекарство участников не было ни одного смертельного исхода и перехода заболевания в тяжелую форму, также сокращалось время их выздоровления.

Предотвращающий развитие осложнений препарат агентство запатентовало в августе. За основу для нового средства был взят препарат даларгин, его использовали в лечении язвы желудка, острого панкреатита и панкреонекроза.

В середине апреля ФМБА запатентовало препарат МИР-19 (расшифровывается как «Малая интерферирующая РНК»). Он предназначен для профилактики и лечения COVID-19 и представляет собой спрей для носа или жидкость для ингаляций.

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Также агентство занимается разработкой своей вакцины от коронавируса. Как заявила глава агентства Вероника Скворцова, вакцина ФМБА влияет не на внешний S-белок коронавируса SARS-CoV-2, а на другие белковые структуры вируса, что дает более длительную защиту.

Доклиническую фазу испытаний вакцины планируют завершить в июне. В феврале 2021 года заместитель главы ведомства Татьяна Яковлева сообщила, что клинические исследования планируют начать в июле, а производство — в конце года.

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К началу мая ежедневный объем тестирования на вирус достиг 200 тыс. тестов в сутки, к концу мая – 300 тыс. тестов в сутки. К зиме объемы тестирования стали достигать 500 тыс. в сутки. Увеличение числа тестов привело к росту числа диагностированных носителей вируса
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

ФМБА лекарство коронавирус COVID-19
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