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Пандемия коронавируса ,  
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Скворцова назвала особенность вакцины ФМБА против коронавируса

Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Вакцина Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) влияет не на внешний S-белок коронавируса SARS-CoV-2, а на другие белковые структуры вируса, что дает более длительную защиту. Об этом заявила глава агентства Вероника Скворцова, передает корреспондент РБК.

По ее словам, структурные белки менее изменчивы. Вакцина вызывает развитие не гуморального, а несколько видов клеточного иммунитета. Такой препарат даст более длительную защиту, отметила Скворцова.

Она добавила, что вакцина разработана с нуля, она проходит тщательную проверку, для чего ФМБА заключило договоры с 11 лабораториями страны.

«В июне планируем завершить доклиническую фазу, в июле — выйти на первую-вторую фазу клинических испытаний», — сказала глава агентства.

Прошлой весной Скворцова говорила, что вакцина ФМБА от коронавируса появится через 11 месяцев. В феврале 2021 года заместитель главы ведомства Татьяна Яковлева сообщила, что клинические исследования планируют начать в июле, а производство — в конце года.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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