Скворцова назвала особенность вакцины ФМБА против коронавируса

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Вакцина Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) влияет не на внешний S-белок коронавируса SARS-CoV-2, а на другие белковые структуры вируса, что дает более длительную защиту. Об этом заявила глава агентства Вероника Скворцова, передает корреспондент РБК.

По ее словам, структурные белки менее изменчивы. Вакцина вызывает развитие не гуморального, а несколько видов клеточного иммунитета. Такой препарат даст более длительную защиту, отметила Скворцова.

Она добавила, что вакцина разработана с нуля, она проходит тщательную проверку, для чего ФМБА заключило договоры с 11 лабораториями страны.

«В июне планируем завершить доклиническую фазу, в июле — выйти на первую-вторую фазу клинических испытаний», — сказала глава агентства.