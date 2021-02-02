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Пандемия коронавируса ,  
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В ФМБА назвали сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) рассчитывает начать испытывать свою вакцину от коронавируса в июле 2021 года, сообщила первый заместитель руководителя ведомства Татьяна Яковлева на заседании научного совета «Вакцины и общество» в эфире телеканала «Доктор».

«Вакцина находится в «доклинике». Я думаю, что в скором времени мы перейдем, где-то с июля, на клинические исследования», — уточнила Яковлева.

Вакцина ФМБА относится ко второму поколению вакцин, заявила заместитель руководителя агентства. Такие препараты будут опираться не только на гуморальный, или антительный иммунитет, но и клеточный иммунитет, подчеркнула Яковлева.

Указанная вакцина будет использовать иммунологическую память, чтобы сформировать Т-перекрестный ответ. Такая технология позволит лучше обезопасить больных от различных мутаций коронавируса, пояснила Яковлева.

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Производство вакцины ФМБА должно начаться к концу года, сказала Яковлева.

Руководитель федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в марте заявляла, что вакцина появится через 11 месяцев.

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Ранее в России были зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» и пептидная вакцина «ЭпиВакКорона». Первый препарат был зарегистрирован в августе, а вторая — в октябре 2020 года.

О разработке своей вакцины также заявлял центр имени Чумакова. Ее регистрация ожидается в феврале.

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