В ФМБА назвали сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса

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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) рассчитывает начать испытывать свою вакцину от коронавируса в июле 2021 года, сообщила первый заместитель руководителя ведомства Татьяна Яковлева на заседании научного совета «Вакцины и общество» в эфире телеканала «Доктор».

«Вакцина находится в «доклинике». Я думаю, что в скором времени мы перейдем, где-то с июля, на клинические исследования», — уточнила Яковлева.

Вакцина ФМБА относится ко второму поколению вакцин, заявила заместитель руководителя агентства. Такие препараты будут опираться не только на гуморальный, или антительный иммунитет, но и клеточный иммунитет, подчеркнула Яковлева.

Указанная вакцина будет использовать иммунологическую память, чтобы сформировать Т-перекрестный ответ. Такая технология позволит лучше обезопасить больных от различных мутаций коронавируса, пояснила Яковлева.