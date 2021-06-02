Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 июня
USD ЦБ: 73,24 (-0,06) Инвестиции, 01 июн, 13:50
Курс евро на 2 июня
EUR ЦБ: 89,6 (+0,22) Инвестиции, 01 июн, 13:50
Третьяк сравнил соперника сборной России на ЧМ со «Спартаком» Спорт, 00:26 Какую доходность дает инвестиционный фонд индустриальной недвижимости Партнерский материал, 00:21 США сообщили о выводе трети военного контингента из Афганистана Политика, 00:18 Как сборная России разгромила Белоруссию на ЧМ. Лучшие моменты Спорт, 00:16 Адвокат сообщила о задержании тети Дмитрия Гудкова вслед за политиком Политика, 00:12 «Инвитро» раскрыло долю положительных тестов на антитела в мае Общество, 00:01 Чемезов заявил о риске санкций на поставки отделочных материалов МС-21 Бизнес, 00:01 Доменами госкомпаний займется специальная структура Технологии и медиа, 00:01 Аналитики спрогнозировали рост ставок по ипотеке выше 9% к концу года Финансы, 00:00 Сергей Чемезов — РБК: «Совсем жесткие санкции — это, по сути, война» Бизнес, 00:00 Лукашенко ответил на просьбу ЛНР передать Протасевича Политика, 01 июн, 23:57 Сборная России сыграла вничью с командой Польши перед стартом Евро Спорт, 01 июн, 23:38 Где лучше всего смотреть на Млечный путь РБК и ПСБ, 01 июн, 23:31 Мхитарян подписал новый контракт с «Ромой» Спорт, 01 июн, 23:23
Пандемия коронавируса ,  
0 

«Инвитро» раскрыло долю положительных тестов на антитела в мае

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В мае среднее суточное число положительных тестов на антитела к коронавирусу в России превысило 60%. Об этом сообщила РБК медицинская компания «Инвитро».

«По итогам мая 2021 года среднее суточное число пациентов медицинской компании «Инвитро», получивших положительные результаты тестов на антитела класса G (IgG) к коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 в России, составило 60,5%», — уточняется в сообщении.

Врачи оценили риск повторно заразиться COVID-19 при высоком титре антител
Общество
Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Учитывались результаты как качественных, так и количественных тестов на антитела класса G. «Инвитро» начало массовое тестирование на эти антитела в мае 2020 года. Согласно данным компании, ежедневно проводится от 5 тыс. до 10 тыс. тестов. Всего компания провела уже более 2,4 млн таких исследований. «Общее число положительных результатов на антитела класса G к вирусу SARS-CoV-2 накопительным итогом в масштабе России превысило 36%», — отметила компания.

По мнению организации, рост положительных тестов в России «косвенно свидетельствует о формировании у части населения иммунного ответа к данной инфекции».

«Инвитро» зафиксировала рост людей с антителами в два раза с августа
Общество
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

В то же время врач-инфекционист, главный врач ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков назвал полученные результаты недостаточными. «Конечно, нарастание доли положительных результатов IgG к SARS-CoV-2 не может не радовать <...> Однако значения накопительного итога (36% положительных результатов по России) — это явно недостаточная цифра. По всем, даже предварительным данным вакцинированных от него людей в популяции должен быть не менее 70%, а в крупных городах, с высокой долей молодого населения и динамичных по внутренней миграции, более 80%», — пояснил он.

Читайте на РБК Pro
Как развод уничтожает отлакированный образ «доброго» Гейтса Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить Как китайские электрокары за $10 тыс. перекроят автопром — Bloomberg Как номинальные гендиректора «сдают» судам настоящих владельцев

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 1 июня
Общество

В Москве с мая 2020 года по настоящий момент было выполнено более 480 тыс. тестов. Из них положительные результаты были получены накопительным итогом у 28,7% человек, прошедших исследование. Среднее суточное число положительных результатов за май 2021 года — 60,9%. Для сравнения: в марте этот показатель не превышал 40%.

В Санкт-Петербурге за этот же период выполнено более 193 тыс. тестов, положительные результаты накопительным итогом получены в 35,6% случаев. Среднее суточное число положительных результатов за последний месяц составило 59,5%. По итогам марта текущего года этот показатель не превышал 36% положительных результатов от общего числа выполненных исследований.

В тестах на антитела используется сыворотка венозной крови. Лабораторные исследования для качественного и количественного определения антител проводятся методом иммуноферментного (ИФА) и иммунохемилюминесцентного (ИХЛА) анализа. Положительный тест на IgG говорит о том, что человек в прошлом заразился коронавирусом либо вакцинировался против COVID-19. Антитела способны защитить от повторного заболевания или ослабить его протекание.

Ранее ученые из медицинского центра «Маунт Синай» в Нью-Йорке заявили о сохранении уровня антител к коронавирусу у людей, которые перенесли инфекцию в легкой или умеренной форме, в среднем около пяти месяцев. Особенно быстрое падение уровня антител исследователи зафиксировали у тех, кто переболел COVID-19 бессимптомно.

Ученые из Медицинского университета Инсбрука в Австрии установили, что иммунитет у переболевших коронавирусом сохраняется как минимум восемь месяцев.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
0
<40 000
0
<60 000
0
от 60 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

коронавирус тесты «Инвитро»
Материалы по теме
«Инвитро» зафиксировала рост людей с антителами в два раза с августа
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 1 июня
Общество
Путин сообщил результаты своего теста на антитела к коронавирусу
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter