«Инвитро» раскрыло долю положительных тестов на антитела в мае

В то же время врач-инфекционист, главный врач ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков назвал полученные результаты недостаточными. «Конечно, нарастание доли положительных результатов IgG к SARS-CoV-2 не может не радовать <...> Однако значения накопительного итога (36% положительных результатов по России) — это явно недостаточная цифра. По всем, даже предварительным данным вакцинированных от него людей в популяции должен быть не менее 70%, а в крупных городах, с высокой долей молодого населения и динамичных по внутренней миграции, более 80%», — пояснил он.

В Москве с мая 2020 года по настоящий момент было выполнено более 480 тыс. тестов. Из них положительные результаты были получены накопительным итогом у 28,7% человек, прошедших исследование. Среднее суточное число положительных результатов за май 2021 года — 60,9%. Для сравнения: в марте этот показатель не превышал 40%.

В Санкт-Петербурге за этот же период выполнено более 193 тыс. тестов, положительные результаты накопительным итогом получены в 35,6% случаев. Среднее суточное число положительных результатов за последний месяц составило 59,5%. По итогам марта текущего года этот показатель не превышал 36% положительных результатов от общего числа выполненных исследований.

В тестах на антитела используется сыворотка венозной крови. Лабораторные исследования для качественного и количественного определения антител проводятся методом иммуноферментного (ИФА) и иммунохемилюминесцентного (ИХЛА) анализа. Положительный тест на IgG говорит о том, что человек в прошлом заразился коронавирусом либо вакцинировался против COVID-19. Антитела способны защитить от повторного заболевания или ослабить его протекание.

Ранее ученые из медицинского центра «Маунт Синай» в Нью-Йорке заявили о сохранении уровня антител к коронавирусу у людей, которые перенесли инфекцию в легкой или умеренной форме, в среднем около пяти месяцев. Особенно быстрое падение уровня антител исследователи зафиксировали у тех, кто переболел COVID-19 бессимптомно.

Ученые из Медицинского университета Инсбрука в Австрии установили, что иммунитет у переболевших коронавирусом сохраняется как минимум восемь месяцев.