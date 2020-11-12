«Инвитро» зафиксировала рост людей с антителами в два раза с августа

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В ноябре средний процент пациентов с положительным тестом на антитела к коронавирусной инфекции увеличился до 38,8%, в августе он составлял 17,9%. Об этом РБК сообщили в медицинской компании «Инвитро».

«Средний процент пациентов с положительными результатами теста на антитела класса G по России в ноябре вырос до 38,8%. Для сравнения в мае текущего года средний процент положительных результатов составлял 13,3%, а в августе — 17,9%», — говорится в сообщении компании.

В компании также сообщили, что с мая в России было проведено более 1 млн тестов на антитела класса G (IgG) к коронавирусной инфекции.

Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян заявил, что в регионах замечен рост популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции. По словам Тотоляна, в ходе первого этапа исследования, который начался в июне, уровень иммунитета находился в диапазоне 4,3–50,2%. Второй этап прошел в сентябре-октябре, тогда, по результатам исследования, уровень иммунитета достиг 5,1–65,3%. «При этом в 15 регионах зафиксирован рост иммунной прослойки в 1,5–2 раза», — отмечал академик РАН. Третий этап исследования планируется провести в конце ноября — начале декабря, добавил Тотолян.