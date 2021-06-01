Обвиняемый в призывах к протестам перерезал себе горло в минском суде

Степан Латыпов (Фото: stepan_latypov / VK)

Обвиняемый в призывах к протестной деятельности и мошенничестве Степан Латыпов перерезал себе горло в здании минского суда. Об этом в Telegram сообщает издание «Наша Нiва».

Как передает издание, Латыпов воткнул себе ручку в горло. «ГУБОП пообещал, если я не признаю вину, будут уголовные дела против родных и соседей», — сказал он перед случившимся. Его без сознания вынесли из зала суда.

Дело против Латыпова завели в апреле. Его обвиняют в создании Telegram-канала, где публиковались призывы в протестам, а также в мошенничестве на сумму более 123 тыс. белорусских рублей (₽3,5 млн). Следствие полагает, что он незаконно завладел деньгами 16 юрлиц.

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