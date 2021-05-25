В МИД Польши заявили об избиении Протасевича в белорусском СИЗО

Роман Протасевич (Фото: pr0tez / Facebook / Global Look Press)

Сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича избивали в СИЗО, заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире Польского радио.

«На записи видно, что Протасевич выглядит так, будто подвергался насилию. Вы можете видеть следы избиения, вы можете видеть, что то, как он говорит, сигнализирует о том, что он подвергается действиям, противоречащим правам человека, — отметил он (цитата по TVN24), комментируя кадры телеканала «Беларусь 1», где Протасевич сообщил об отсутствии проблем со здоровьем.

Яблоньский добавил, что МИД Польши установил контакт с его родителями, и мать Протасевича заявила, что ситуация со здоровьем очень серьезная.

Ранее сооснователь белорусского канала NEXTA Степан Путило выразил уверенность в разговоре с изданием Rzeczpospolitej, что Протасевича в тюрьме ждут пытки. «Возможно даже использование против него запрещенных веществ, чтобы заставить его говорить», — добавил он.