Путин назвал семьи, которые являются основой будущего России

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Многодетная семья является основой будущего России, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Семья, в которой много детей, — это основа будущего России, это продолжение нашей тысячелетней истории как страны, как нации, как единого народа», — сказал Путин.

Кроме того, глава государства призвал региональные и местные власти расширять программы поддержки семей, в первую очередь многодетных, а также «оперативно реагировать на их проблемы и запросы».

В марте Путин подписал закон, предоставляющий льготный отпуск многодетным семьям, дети в которых не достигли 14-летнего возраста.