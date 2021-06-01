В Общественной палате предложили ввести отцовский многодетный капитал

Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по демографии, член совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко направил письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести отцовский многодетный капитал, ежемесячное пособие на каждого ребенка в многодетной семье и систему семейного налогообложения. Об этом сообщает «РИА Новости».

Рыбальченко напомнил, что по итогам ежегодного послания президента правительству было поручено до 1 июля подготовить предложения по формированию единой системы поддержки российских семей с детьми. «С целью реализации данного поручения предлагаем разработать новый федеральный проект «Многодетная страна», включив его в национальный проект «Демография», — говорится в письме.

В частности, предлагается ввести федеральный отцовский многодетный капитал, который будет эквивалентен материнскому капиталу на второго ребенка, — 639,4 тыс. руб. Общественники предлагают предоставлять его при рождении трех и более детей в одной семье. Помимо этого они выступили с идеей расширить направления использования материнского капитала при рождении третьего или последующих детей.

В письме также предлагается ввести ежемесячное пособие в размере 2,5 тыс. руб. на каждого ребенка в многодетной семье, которое будет выплачиваться до совершеннолетия младшего из детей. Кроме того, в ОП предложили ежемесячную выплату на третьего и последующих детей в возрасте до трех лет во всех регионах всем семьям, независимо от доходов.